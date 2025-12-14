لماذا يحذر الخبراء من الوثوق في "باور بانك" السيارات خلال الشتاء؟

برلين - (د ب أ):

أظهرت اختبارات حديثة نشرتها مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) الألمانية أن العديد من أجهزة الباور بانك المستخدمة لبدء تشغيل بطارية السيارة عند انخفاض شحنتها تواجه انخفاضا واضحا في الأداء عند تعرضها لدرجات حرارة منخفضة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى موثوقيتها في فصل الشتاء.

وتضمنت الاختبارات وضع الأجهزة في حرارة منخفضة للغاية لمدة 48 ساعة، ثم قياس قدرتها على تشغيل محرك سيارة ديزل، باعتباره واحدا من أكثر المحركات احتياجا للطاقة عند التشغيل البارد.

وأظهرت النتائج أن عددا كبيرا من الأجهزة لم يتمكن من تقديم القدرة المطلوبة بعد التعرض لهذه الظروف، بينما حافظت نسبة أقل على أداء مقبول.

ورصد الاختبار مجموعة من نقاط الضعف الأخرى مثل انخفاض سرعة إعادة الشحن بعد الاستخدام وتراجع جودة الهيكل الخارجي لبعض الأجهزة عند التعرض للبرودة، إلى جانب ضعف استجابة مؤشرات الطاقة في بعض النماذج.

عوامل الكفاءة

وأشارت (أوتو تسايتونج) إلى أن كفاءة الباور بانك تعتمد في الغالب على عدة عوامل، من أهمها: قدرة الجهاز الاسمية مقارنة بمتطلبات محركات البنزين والديزل، وتأثر البطارية بالبرودة ومدى قدرتها على الحفاظ على الجهد اللازم للتشغيل.

ومع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ينصح الخبراء الألمان قائدي السيارات باختيار أجهزة ذات قدرة عالية، وعدم الاعتماد عليها كبديل كامل للبطارية الأساسية، مع التأكد من فحص البطارية بشكل دوري قبل بداية الموسم البارد.