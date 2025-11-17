مع اقتراب الشتاء.. قطع غيار في السيارة ينصح باستبدالها لقيادة آمنة

مع اقتراب فصل الشتاء وموجات البرودة والأمطار، تزداد مشاكل السيارات وأعطالها وبخاصة السيارات القديمة التي مر على أول استخدام لها أكثر من 5 سنوات.

وتزداد في هذه الفترة من العام بحسب خبراء، الحاجة إلى فحص السيارة واستبدال بعض القطع الاستهلاكية التي قد تكون سببا مباشرًا إلى مشكلات خطيرة أثناء القيادة.

وفيما يلي أبرز قطع الغيار التي ينصح بفحصها أو تغييرها قبل بدء الشتاء:

1- مساحات الزجاج

تعد من أهم العناصر في الشتاء. إذا كانت المسّاحات تُصدر صوتًا أو تترك خطوطًا على الزجاج، فهذا مؤشر واضح على ضرورة استبدالها.

2- بطارية السيارة

البرودة تؤثر على كفاءة البطارية، وقد تؤدي لتوقف السيارة بشكل مفاجئ. ينصح بفحص الفولت والتأكد من العمر الافتراضي للبطارية (عادة 2-3 سنوات).

3- الإطارات

الإطار المتآكل أو منخفض النقشة يشكل خطرًا كبيرًا على الطرق المبتلة. يجب التأكد من سماكة النقشة وعدم وجود تشققات، وفحص ضغط الهواء بانتظام.

4- شمعات الاحتراق (البوجيهات)

في الشتاء قد تحتاج السيارة إلى اشتعال قوي وسريع. البوجيهات القديمة تقلل الأداء وتزيد استهلاك الوقود، لذا يستحسن تغييرها إذا تجاوزت عمرها الافتراضي.

5- فلاتر الهواء والوقود

الشتاء يتطلب أداءً مستقرًا للمحرك. الفلاتر المتسخة تسبب اهتزازًا وضعف السحب، لذا ينصح بفحصها واستبدالها إذا لزم الأمر.

6- الفرامل وسوائلها

الرطوبة قد تؤثر على كفاءة الفرامل. يجب التأكد من مستوى السائل، وفحص تيل الفرامل والديسكات للتأكد من سلامتها.

7- زيت المحرك

زيت قديم أو فقد لزوجته قد يسبب صعوبة في التشغيل أثناء البرد. تغيير الزيت قبل الشتاء خطوة مهمة لتحسين الأداء.

8- السوائل الأخرى (مياه التبريد - مياه المساحات)

يجب التأكد من نسب مضاد التجمد داخل الردياتير، واستخدام سائل مساحات مناسب للطقس البارد.