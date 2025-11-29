نوريس وبياستري وفيرستابن في مواجهة حاسمة بسباق فورمولا-1 القطري

الدوحة - (د ب أ):

تتجه أنظار عشاق سباقات سيارات فورمولا-1 إلى قطر وتحديدا صوب مضمار لوسيل الدولي ، غدا الأحد، الذي يستضيف السباق قبل الأخير من بطولة العالم لسباقات فورمولا-1.

ويحظى هذا السباق بأهمية كبرى لاسيما وأنه قد يكون محوريا في تحديد هوية بطل فئة السائقين لموسم 2025، وسط منافسة ثلاثية مفتوحة بين البريطاني لاندو نوريس، والأسترالي أوسكار بياستري، سائقا مكلارين، والهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

ويدخل نوريس السباق وهو في صدارة الترتيب العام بفارق ضئيل، فيما يلاحقه بياستري وفيرستابن اللذان يتساويان في النقاط خلفه.

وكان من الممكن أن يكون هذا السباق حاسما في تتويج نوريس بلقب فئة السائقين، لولا استبعاد نتائج نوريس وبياستري، في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى الذي جرى الأحد الماضي، وذلك بعد فشل سيارتي ماكلارين في اجتياز الفحص الفني بعد السباق.

وقبل القرار بإلغاء نتائج نوريس وبياستري في السباق الماضي، كان نوريس يتقدم على زميله بياستري بفارق 30 نقطة، وعلى فيرستابن سائق ريد بول بفارق 42 نقطة، لكن بعد تطبيق العقوبة، تراجعت الفجوة بين نوريس وبين بياستري وفيرستابن إلى 24 نقطة فقط.

وشهدت التجربة الحرة الوحيدة وتصفيات التأهل لسباق السرعة في قطر أداء قويا من بياستري، الذي سينطلق من مركز الانطلاق الأول في سباق السرعة، فيما جاء نوريس في المركز الثالث، بينما واجه فيرستابن بعض الصعوبات التي وضعته في مركز متأخر نسبيا، من دون أن تستبعده من دائرة المنافسة.

تشتهر حلبة لوسيل، البالغ طولها 419ر5 كيلومتر، بأنها واحدة من أسرع المسارات التي تتيح الإنطلاق بسرعات عالية في المنطقة، مع مزيج من المنعطفات التي تتيح أيضا الإنطلاق بسرعات متوسطة وعالية والتي تتطلب ثباتا قويا وأداء متوازنا من السيارات. وتضم الحلبة 16 منعطفا، إضافة إلى طريق مستقيم طويل يمنح السائقين فرصة محدودة للتجاوز قبل المنعطف الأول.

ورغم السرعات العالية، فإن فرص التجاوز تبقى قليلة نسبيًا، وهو ما يمنح مراكز الانطلاق أهمية قصوى. كما تقام الجولات تحت الأضواء، ما يعني تغير حالة الحلبة مع انخفاض درجات الحرارة، وهو عامل يؤثر على تماسك الإطارات وأداء السيارات.

ويتزامن ذلك مع فرض الاتحاد الدولي إلزامية وقفتي صيانة على الأقل بسبب حدود عدد اللفات المسموح بها لكل طقم إطارات، ما يزيد من أهمية الاستراتيجية في إدارة السباق.

ومع تقارب الأداء بين السائقين الثلاثة وتحديات المضمار، يبدو أن سباق قطر قد يكون نقطة التحول الأخيرة في صراع اللقب، إما بتقريب المسافات بين نوريس وبياستري وفيرستابن، أو بتمكين نوريس من الاقتراب من حسم اللقب قبل الجولة الختامية.