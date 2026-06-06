شهد سوق السيارات المستعملة في مصر خلال الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا، مدفوعًا باستمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة واتجاه عدد كبير من المستهلكين للبحث عن بدائل توفر قيمة جيدة مقابل السعر.

كما ساهمت الزيادات المتتالية التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية في تعزيز الإقبال على السيارات المستعملة، خاصة الطرازات المعروفة باعتماديتها وسهولة صيانتها.

ويفضل قطاع واسع من المشترين التوجه نحو السيارات الأكثر انتشارًا وتداولًا داخل السوق، نظرًا لقدرتها على الاحتفاظ بقيمتها عند إعادة البيع، إلى جانب توافر قطع الغيار وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة ببعض الطرازات الأخرى.

أبرز 5 سيارات داخل سوق السيارات المستعملة في مصر خلال الفترة الحالية:



نيسان صني

تأتي نيسان صني في مقدمة السيارات الأكثر تداولًا داخل سوق المستعمل، خاصة موديلات 2020 إلى 2022، بفضل اعتماديتها وانخفاض تكاليف صيانتها وتوافر قطع غيارها على نطاق واسع.

ويتراوح متوسط أسعارها حاليًا بين 500 و 750 ألف جنيه بحسب الموديل والحالة الفنية وعدد الكيلومترات المقطوعة.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد 108 أحصنة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

هيونداي أكسنت RB

تواصل هيونداي أكسنت RB الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكثر السيارات المطلوبة في سوق المستعمل المصري، خاصة موديلات 2015 و2016، لما تتمتع به من سمعة جيدة فيما يتعلق بالاعتمادية وسهولة الصيانة.

ويتراوح متوسط أسعارها بين 500 و550 ألف جنيه وفقًا للحالة العامة والتجهيزات.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 125 حصانًا وعزم دوران يبلغ 156 نيوتن متر.

ميتسوبيشي لانسر شارك

تظل ميتسوبيشي لانسر شارك من الخيارات المفضلة لدى شريحة كبيرة من الباحثين عن سيارة سيدان عملية ذات اعتمادية مرتفعة، وهو ما جعلها تحافظ على جاذبيتها داخل سوق المستعمل رغم توقف إنتاجها منذ سنوات.

ويتراوح متوسط أسعار موديلات 2014 إلى 2016 بين 650 و800 ألف جنيه بحسب الحالة والتجهيزات.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1.6 لتر يولد 117 حصانًا مع عزم دوران 154 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT أو يدوي.

شيفروليه أفيو

مازالت شيفروليه أفيو تحظى بطلب جيد داخل سوق السيارات المستعملة، خاصة بين الباحثين عن سيارة اقتصادية بسعر مناسب وتكاليف تشغيل محدودة.

ويتراوح متوسط أسعار موديلات 2010 إلى 2013 بين 350 و450 ألف جنيه وفقًا للحالة العامة للسيارة.

وتعتمد أفيو على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، كما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 400 لتر.

هيونداي إلنترا AD

تعد هيونداي إلنترا AD واحدة من أكثر سيارات السيدان المطلوبة في سوق المستعمل، خاصة موديلات 2017 إلى 2019، بفضل تصميمها العصري ومستويات التجهيز الجيدة التي تقدمها.

ويتراوح متوسط أسعارها حاليًا بين 650 و حتى 800 ألف جنيه، مع اختلاف السعر وفقًا للحالة الفنية وعدد الكيلومترات والتجهيزات المتاحة.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1.6 لتر يولد 127 حصانًا مع عزم دوران 155 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/س.

اقرأ أيضًا..

MG تتصدر وشيري تطاردها.. السيارات الصينية الأكثر انتشارًا بين المصريين بالأرقام

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر خلال 2026.. تبدأ من 750 ألف جنيه

أكسنت RB موديل 2026.. أرخص سيارة زيرو لعلامة هيونداي بمصر