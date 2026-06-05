DFSK ترفع أسعار سياراتها في مصر حتى 40 ألف جنيه وتطرح موديلات 2027

في ظل استمرار بحث المستهلكين في السوق المصري عن سيارات زيرو بأسعار مناسبة، تواصل فئة الكروس أوفر تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الفئات طلبًا خلال الفترة الأخيرة، بفضل ملاءمتها للاستخدام اليومي وتكاليف تشغيلها المتوازنة، إلى جانب تنوع الطرازات المطروحة من مختلف العلامات.

ورغم موجات الارتفاع التي شهدتها أسعار السيارات، لا تزال هناك مجموعة من الطرازات الكروس أوفر التي تُطرح كخيارات اقتصادية نسبيًا ضمن فئة “الزيرو” في مصر، ما يجعلها محل اهتمام شريحة واسعة من المشترين.

أرخص 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري:

جاك JS2



تقدم جاك JS2 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي 759 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

جيلي GX3 Pro



تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2026 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium ويبلغ سعرها الرسمي 790 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

شيري تيجو 4 برو



تقدم شيري تيجو 4 برو المجمعة في مصر خلال الشهر الجاري بسعر رسمي يبدأ من 950,000 جنيه لفئة Comfort، وتصل إلى 990,000 جنيه لفئة Luxury.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

بايك X35



تقدم بايك X35 الجديدة بسعر رسمي 899 ألف جنيه.

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 147 حصان و عزم دوران 210 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

كايي X3 Pro



كما تقدم كايي السيارة X3 Pro بسعر 899.990 ألف جنيه للفئة Topline، فيما يبلغ سعر الفئة Flagship نحو 959.990 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT مزود بنظام نقل محاكي لتسع سرعات، كما تقدم فئتها الأولي بمحرك تنفس طبيعي بنفس السعة يولد 118 حصان.