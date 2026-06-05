أكسنت RB موديل 2026.. أرخص سيارة زيرو لعلامة هيونداي بمصر

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تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، سيارتها هيونداي أكسنت RB بـ5 فئات من التجهيزات خلال شهر يونيو 2026 الجاري كأرخص طرازاتها بالسوق المحلي.

أسعار هيونداي أكسنت RB



ووفقًا للأسعار الرسمية، تبدأ أسعار هيونداي أكسنت RB من 730.000 جنيه للفئة GL، و760.000 جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800.000 جنيه، والفئة Highline بـ839.000 جنيه.

مواصفات هيونداي أكسنت RB:



محرك وأداء في هيونداي أكسنت RB



تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

أبعاد ومساحات هيونداي أكسنت RB



يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

منظومة الأمان والسلامة في هيونداي أكسنت RB



وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

التجهيزات الداخلية في هيونداي أكسنت RB



تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​