قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها نيسان 2027 في مصر

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة صني سيدان العائلية موديل 2027 في السوق المحلي بأربعة فئات مختلفة التجهيزات خلال شهر مايو 2026 الجاري.



وتعد نيسان صني المجمعة في مصر السيارة الأرخص التي تنتمي لعلامة يابانية في السوق المحلي، إذ تبدأ أسعاراها من 765 ألف جنيه.

تتوفر نيسان صني موديل 2027 بأسعار رسمية تبدأ من 765 ألف جنيه للفئة AT Base، بينما تأتي الفئة AT Mid بسعر 800 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا AT Super Salon بسعر 830 ألف جنيه.



أسعار ومواصفات نيسان صني 2027 الجديدة بمصر:

الأبعاد



تأتي نيسان صني 2027 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

المحرك



تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.



تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

أنظمة الأمان



تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

