طرحت شركة نيسان موتور إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، موديل 2027 من أيقونتها "قشقاي" Qashqai الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية لعملاء السوق المحلي.

أسعار نيسان قشقاي موديل 2027 في مصر

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، تبدأ أسعار نيسان قشقاي موديل 2027 من 1.555.000 جنيه للنسخة N-Connecta بزيادة نحو 55.000 جنيه مقارنة بأسعار النسخة السابقة التي كانت أسعارها تبدأ من 1.499.900 جنيه.

ما هو نظام e-Power المعتمد في سيارات نيسان

وتعتمد سيارة الجيل الثالث الجديد من نيسان قشقاي على نفس منظومة e-Power محدثة والتي تقدم قدرة تعادل 200 حصان بزيادة 14 حصانا مقارنة بالجيل السابق، مع عزم أقصى يصل إلى 300 نيوتن.متر، وهي تحقق تسارع أفضل واستجابة أسرع لدواسة الوقود.

تم تحسين الأداء العام لسيارة نيسان الجديدة من خلال إعادة ضبط برمجيات التحكم في توزيع الطاقة بين المولد والمحرك الكهربائي.

شهد الجيل الجديد من نيسان قشقاي بحسب الشركة المصنعة انخفاضا ملحوظا في صوت التشغيل بفضل تحسين العزل وتقليل ذبذبات عمل المولد، وهو ما جعل المقصورة أكثر هدوء.

يقدم الجيل الأحدث مدى قيادة يصل إلى 1.200 كيلومتر بخزان وقود واحد، مدعومًا برفع كفاءة الاحتراق وتحسين الديناميكا الحرارية للمولد وتقليل الفاقد الحراري، ما يسهم في خفض استهلاك الوقود مقارنة بالجيل السابق.

وطورت نيسان في هذا الإصدار نظام e-Pedal Step ليكون أكثر انسيابية داخل الطرق المزدحمة، مما يسهل التحكم في التباطؤ والتسارع عبر دواسة واحدة.

كما تم تطوير نظام التعليق والتوجيه وتحديث إدارة الطاقة بين لضمان حركة أكثر سلاسة، مع تقليل أي اهتزازات قد تنتقل إلى المقصورة. كما أضافت نيسان إلى النسخة الجديدة سقف بانورامي لأول مرة بطراز قشقاي محليا.

