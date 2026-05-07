بعد الاستيقاظ تكون المعدة فارغة، ويكون مستوى الجلوكوز والإنزيمات في حالة تغير، ما يجعل الجسم أكثر حساسية للأطعمة والمشروبات. في هذا الوقت، تكون بطانة المعدة أقل حماية، ما يزيد من تأثير الأحماض وامتصاص السكر بسرعة أكبر، وقد يؤدي ذلك إلى حرقة المعدة أو تقلبات في الطاقة خلال اليوم، نقلا عن ما ذكره موقع "bestproducts".

لماذا تهيج الحمضيات المعدة في الصباح؟

البرتقال والليمون والجريب فروت تحتوي على أحماض عضوية مثل حمض الستريك وحمض الأسكوربيك. وعند تناولها على معدة فارغة، تكون طبقة الحماية في المعدة أضعف، مما يسمح بتلامس الأحماض مباشرة مع البطانة وحدوث تهيج أو شعور بعدم الارتياح.

كيف تؤثر القهوة على المعدة والهرمونات صباحًا؟

القهوة تحفّز إفراز حمض الهيدروكلوريك حتى دون وجود طعام، ما قد يسبب تهيج المعدة عند تناولها على الريق. كما تؤثر على هرمون الكورتيزول المسؤول عن الاستيقاظ، وقد يؤدي ارتفاعه إلى زيادة القلق، تسارع ضربات القلب، أو رعشة خفيفة في اليدين.

لماذا لا يُنصح بتناول الحلويات صباحًا على الريق؟

الحلويات والمعجنات ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة كبيرة، ما يدفع الجسم لإفراز كمية كبيرة من الإنسولين. بعدها ينخفض السكر بشكل مفاجئ، مما يسبب شعورًا بالتعب والجوع والرغبة في تناول المزيد من السكر، وهو ما يخلق دورة متكررة من التقلبات في الطاقة.

ما تأثير المشروبات الغازية على المعدة الفارغة؟

المشروبات الغازية تسبب انتفاخًا بسبب ثاني أكسيد الكربون، كما أن السكريات العالية فيها تُمتص بسرعة، مما يزيد من اضطراب مستوى السكر في الدم. حتى المياه الغازية غير المحلاة قد تسبب انزعاجًا عند تناولها صباحًا، لذا يُفضل استبدالها بالماء العادي.

هل الزبادي المنكه خيار صحي على الريق؟

رغم أنه يُعتبر غذاءً صحيًا، إلا أن الزبادي المنكه يحتوي غالبًا على سكريات مضافة، كما أن حموضة المعدة في الصباح قد تقلل من فاعلية البكتيريا النافعة فيه، مما يضعف فائدته الأساسية. لذلك يُفضل تناوله بعد الوجبات أو مع إضافات صحية مثل المكسرات.

هل الموز الخيار الأفضل على معدة فارغة؟

الموز يحتوي على سكريات طبيعية ترفع مستوى الغلوكوز بسرعة، كما أنه غني بالمغنيسيوم الذي قد يؤثر على توازن بعض المعادن في الجسم عند تناوله وحده صباحًا. لكن يمكن تحسين تأثيره بإضافته إلى مصادر بروتين أو دهون مثل الزبادي أو المكسرات لزيادة الشبع وتخفيف تأثيره السريع على السكر.

