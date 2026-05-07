أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإجراءات المنظمة لعقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب “أبناؤنا في الخارج”، للفصل الدراسي الثاني 2025/ 2026، في إطار حرص الوزارة على تنظيم سير العملية الامتحانية لطلاب “أبناؤنا في الخارج”، وضمان إتاحة وسائل تقييم مرنة وآمنة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بصفوف (المستوى الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال، وكذلك الصفين الأول والثاني الابتدائي)، تُتاح لهم ملفات تقييم الأداء اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٦ وحتى ٢٥ مايو ٢٠٢٦، وذلك من خلال منصة “أبناؤنا في الخارج”، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ملف التقييم، يقوم ولي الأمر بمسح الملف إلكترونيًا وتحويله إلى ملف بصيغة (PDF) ثم رفعه عبر المنصة الإلكترونية من خلال الرابط: اضغط هنا

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف من الثالث الإبتدائي حتى السادس الإبتدائي، وطلاب الصف الثالث الإعدادي يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من الامتحانات عبر منصة “أبناؤنا في الخارج”، وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتكميلي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ويتأكد الطالب بكتابة بياناته الشخصية كاملة أعلى ورقة الأسئلة (الاسم – رقم الجلوس)، وفي حال عدم معرفة رقم الجلوس يتم كتابة الرقم القومي للطالب أو الرقم البديل.

وتأتي الامتحانات كلها بنظام الاختيار من متعدد (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الثالث الإبتدائي وحتى الصف الثانى الثانوي وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والبدائل فى الاختبارات المتاحة بشكل جيد، حيث يتم الإجابة على نفس ورقة الأسئلة بوضع علامة (صح) أو أى علامة أخرى مثل ( تظليل، وضع خط تحت الاجابة، دائرة) وفى حالة وضع علامة أمام اختيارين أو أكثر يتم إلغاء السؤال للطالب.

وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على كل مادة، يقوم ولي الأمر بمسح ورقة الامتحان إلكترونيًا وحفظها بصيغة (PDF) على ألا يتجاوز حجم الملف ٢ ميجابايت، ثم رفعه عبر المنصة الإلكترونية واختيار المادة بدقة، ثم الضغط على زر حفظ لإرسال الملف الالكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لابناؤنا فى الخارج.

وبالنسبة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يتعين عليهم تحميل الامتحانات الخاصة بالفصل الأول (PDF)، وبعد الإنتهاء من الإجابة عليها يتم رفعها بشكل منفصل عن ملفات الفصل الدراسي الثاني عبر المنصة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف (الأول والثاني الإعدادي – الأول والثاني الثانوي)، تشير الوزارة إلى أنه من المقرر أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذه الصفوف بنظام الاختبارات الإلكترونية من المنزل (Online Exams).

كما تقرر تنفيذ اختبارات إلكترونية كمحاكاة لطلاب الصفوف (الأول والثاني الإعدادي – الأول والثاني الثانوي) بداية من غد الجمعة الموافق ٨ مايو ٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٦ بهدف تدريب الطلاب على النظام الجديد واستعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يمكن للطلاب المستهدفين الاطلاع على ملفات التوعية ودليل المستخدم للتعرف على كيفية تأدية الامتحان من خلال منصة “مدرستك في مصر”، باستخدام حساب الطالب الرسمي الذي يحصل عليه ولي الأمر من خلال منصة “أبناؤنا في الخارج”.

وتهيب الوزارة بالسادة أولياء الأمور ضرورة الدخول على حساباتهم الرسمية على منصة “أبناؤنا في الخارج” لاستلام أرقام الجلوس، والروابط والحسابات الخاصة بأبنائهم ومتابعة أداء الطلاب لامتحانات المحاكاة والتدريب وكذلك الحسابات الخاصة بتأدية امتحانات الفصل الدراسى.

وتوضح الوزارة أنه يجب على الطالب الذي تخلف عن اختبارات الفصل الدراسي الأول، تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات الفصل الدراسي الأول عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط: اضغط هنا

وبعد الإنتهاء من الإجابة عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، يقوم الطالب بعمل مسح الكتروني له، ورفعه على المنصة، وذلك باستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة في نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها على تقديم تجربة امتحانية ميسرة وآمنة لأبنائنا في الخارج، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لضمان دقة التقييم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.