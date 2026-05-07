أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية للزيوت والمشتقات البترولية الأصلية التي تقدمها الشركة لعملائها في السوق المحلي.

وتضم منتجات تويوتا الأصلية لسياراتها زيوت محركات البنزين، ومحركات الديزل، بالإضافة إلى زيوت وسوائل خاصة بأنظمة التبريد "الردياتير" وسوائل الفرامل وغيرها.

ويبدأ العمل بقائمة الأسعار الجديدة وفقًا لما أقرته الشركة المصنعة في السادس من مايو الجاري؛ علمًا بأن أسعار مشتقات تويوتا الأصلية الجديدة تبدأ من 245 جنيه وحتى 4.954 جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أبرز المنتجات المتوفرة بقائمة تويوتا الجديدة :

أولًا: زيت تويوتا لمحركات البنزين

0W-20 SP الذهبي 4 لترات بسعر 2.550 جنيه.

5W-30 SP الأبيض 4 لترات بسعر 2.494 جنيه.

5W-30 SP الأبيض 1 لتر بسعر 624 جنيه.

5W-40 SP الرصاصي 4 لترات بسعر 2.478 جنيه.

5W-40 SP الرصاصي 1 لتر بسعر 630 جنيه.

20W -50 SL الأسود 4 لترات بسعر 1.158 جنيه.

20W -50 SL الأسود 1 لتر بسعر 299 جنيه.

20W-50 SJ الأحمر 4 لترات بسعر 701 جنيه.

ثانيًا: زيت تويوتا لمحركات الديزل

5W-40 CF الأزرق 6 لترات بسعر 2.560 جنيه.

5W-40 CF الأزرق 1 لتر بسعر 440 جنيه.

15W-40 CI-4 الأخضر 6 لترات بسعر 1.429 جنيه.

15W-40 CI-4 الأخضر 1 لتر بسعر 245 جنيه.

15W-40 CI-4 الأخضر 20 لتر بسعر 4.647 جنيه.

20W-50 CF الأحمر 6 لترات بسعر 1.201 جنيه.

20W-50 CF الأحمر 20 لتر بسعر 3.880 جنيه.

ثالثًا: زيوت وسوائل خاصة

تويوتا مبرد (سائل أحمر) تركيز 50% سعة 3.78 لتر بسعر 1.047 جنيه.

تويوتا سائل فرامل سعة 0.5 لتر بسعر 321 جنيه.

تويوتا مبرد (سائل أحمر) مركز سعة 1 لتر بسعر 486 جنيه.

وفيما يلي يمكن الاطلاع على القائمة الرسمية الكاملة لزيوت وسوائل تويوتا الأصلية :

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار زيوت توتال للسيارات بالسوق المصري.. قائمة رسمية

رسميًا.. طرح نيسان قشقاي موديل 2027 في السوق المصري (أسعار ومواصفات)

ارتفاع أسعار 11 سيارة في مصر خلال 48 ساعة.. الزيادة وصلت 140 ألف جنيه