

في ظل تزايد معدلات السفر والتنقل بين الدول، يُعد جواز السفر من أهم الوثائق الرسمية التي لا غنى عنها لإثبات الهوية والتنقل القانوني، ومع ذلك قد يتعرض بعض المواطنين لفقدان جواز السفر أو تلفه أو سرقته، ما يضعهم أمام ضرورة اتخاذ إجراءات رسمية سريعة لاستخراج بدل فاقد، تجنبًا لأي مشكلات قانونية أو تعطيل لمصالحهم الشخصية والعملية.

تنظيم استخراج بدل فاقد لجواز السفر



وتحرص الجهات المختصة على تنظيم عملية استخراج بدل فاقد لجواز السفر وفق ضوابط وإجراءات محددة تهدف إلى حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدام الوثائق الرسمية، وتشمل هذه الإجراءات تحرير محضر رسمي بالفقد، وتقديم المستندات المطلوبة، إلى جانب مراجعة الجهات المعنية للتأكد من صحة البيانات واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإصدار جواز جديد.

ويستعرض التقرير التالي خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر، بداية من الإجراءات الأولية التي يجب اتخاذها فور فقدان الجواز، مرورًا بالأوراق المطلوبة والجهات المختصة، بما يساعد المواطنين على إتمام الإجراءات بصورة صحيحة وسريعة.

خطوات استخراج بدل فاقد جواز سفر



- يجب حضور صاحب المعاملة بنفسه.

- محضر فقد جواز السفر لدى السلطات المختصة بدولة الاعتماد.

- صورة من جواز السفر المفقود.

- عدد (٤) صور شخصية حديثة خلفية بيضاء مقاس ٤×٦.

- قيد دراسي من المدرسة أو الجامعة التي يدرس بها الطالب، على أن يكون مستوفيًا كافة التصديقات لكتابة "طالب بالخارج" وصورته.

- في حالة الرغبة في إثبات درجة تعليمية صادرة من مصر غير مسجلة ببطاقة الرقم القومي المصري، فيجب إحضار أصل الشهادة الدراسية المصرية، مستوفية كافة التصديقات، وصورتها.

- في حالة إثبات درجة تعليمية صادرة من أحد الجامعات العربية أو الأجنبية، فيجب أن يتم معادلتها أولًا من المجلس الأعلى للجامعات في مصر قبل إثبات المؤهل في الجواز الجديد، يتم إحضار الأصل وصورة.

- للذكور فقط - يجب تقديم أصل شهادة الخدمة العسكرية.

- للإناث فقط - لإثبات الحالة الاجتماعية:

1 - بالنسبة للإناث غير المتزوجات: يكتفى بإثبات ذلك بموجب إقرار كتابي منهن.

2 - في حالة الزواج: أصل وصورة قسيمة الزواج وجواز سفر الزوج.

3 - في حالة الطلاق: يجب إحضار أصل عقد الزواج وأصل إشهاد الطلاق المصري وصورهما.

4 - في حالة وفاة الزوج: أصل شهادة الوفاة المصرية أو شهادة الوفاة الأجنبية المصدق عليها من وزارة الخارجية دولة الاعتماد.

