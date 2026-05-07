تستعد شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة تويوتا اليابانية بالسوق المصري، للكشف عن سيارتها bZ4X الجديدة كليًا لتنضم لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الكهربائية لأول مرة محليًا خلال مايو الجاري.



وأكد الوكيل المحلي للعلامة اليابانية بمصر أن الكشف الرسمي عن سيارات تويوتا الكهربائية بمصر سيكون يوم 13 مايو 2026 من الشهر الجاري.



مواصفات تويوتا bZ4X الكهربائية الجديدة:



محرك تويوتا bZ4X الجديدة



تعتمد تويوتا bZ4X على محرك كهربائي بقوة 204 حصان في فئة الدفع الأمامي، مع عزم دوران يبلغ 266 نيوتن متر، بينما تتوفر نسخة أخرى بنظام دفع كلي للعجلات بقوة تصل إلى 218 حصان.



وتعتمد bZ4X على بطارية ليثيوم أيون سعة 71.4 كيلووات/ساعة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى نحو 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة.



مساحات وأبعاد تويوتا bZ4X



تأتي bZ4X بطول يبلغ 4690 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1650 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2850 مم، وسعة تخزين خلفية تصل إلى 452 لتر.



منظومة الأمان في تويوتا bZ4X



زودت سيارة تويوتا الجديدة بمنظومة أمان متقدمة، والتي تضم عددًا من تقنيات مساعدة السائق، وأبرزها نظام التحذير من التصادم الأمامي، وفرامل الطوارئ الأوتوماتيكية، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، بالإضافة إلى مثبت سرعة ذكي ونظام مراقبة ضغط الإطارات.



تجهيزات تويوتا bZ4X



تأتي تويوتا bZ4X بعدد من التجهيزات التكنولوجية المتطورة، أبرزها شاشة ترفيه قياس 12.3 بوصة تدعمApple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة، وكاميرات 360 درجة، وشاشة عدادات رقمية، ومقاعد كهربائية، ونظام إضاءة LED كامل.

