ماذا تقدم ستروين بالسوق المصري قبل إطلاق C5 آير كروس الجديدة كليًا؟

كتب : محمد جمال

01:21 م 07/05/2026 تعديل في 01:21 م
    ستروين C4 Facelift الجديدة
    ستروين C5 آير كروس
    ستروين C4X موديل 2026
تستعد قصراوي جروب للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، طرح الجيل الجديد كليًا من ستروين C5 آير كروس التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة يوم 16 مايو لأول مرة بالسوق المصري.


وقبل طرح ستروين C5 آير كروس الجديدة كليًا بمصر، يبحث الكثير من المواطنين بمصر عن طرازات ستروين بالسوق المحلي التي شهدت اهتمامًا متزايدًا خلال الأيام الماضية، خاصة مع تنوع الطرازات التي تقدمها العلامة الفرنسية داخل مصر، ما بين مجمعة محليًا ومستوردة.


أسعار سيارات ستروين الجديدة بمصر:


ستروين C4X


تقدم ستروين C4X المجمعة محليًا بفئتين تبدأ أسعارها من مليون 290 ألف جنيه لفئة Feel ، بينما فئة Shineسعرها مليون 420 ألف جنيه.

ستروين C4 فيس ليفت

تقدم السيارة ستروين C4 فيس ليفت بفئة وحيدة بسعر رسمي مليون 495 ألف جنيه.


ستروين سي 5 إيركروس

يقدم الجيل الأول من ستروين سي 5 إيركروس بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و710 آلاف جنيه للفئة Shine Entry، فيما تقدم الفئة الأعلى Shine بسعر رسمي مليون و850 ألف جنيه.

