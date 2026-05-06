تستعد قصراوي جروب للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، طرح الجيل الجديد كليًا من ستروين C5 آير كروس التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة لأول مرة بالسوق المحلي.



وأكدت الشركة أن الكشف الرسمي عن السيارة سيكون يوم 16 من الشهر الجاري.



مواصفات ستروين آير كروس قبل طرحها بمصر رسميًا:



مساحات وأبعاد ستروين C5 آير كروس



تأتي ستروين C5 ستروين الجديدة بأبعاد أكبر من الجيل السابق، حيث يبلغ طولها مايقرب من 4.60 متر مع عرض 1.84 إلى 1.87 متر، بينما يصل الارتفاع إلى نحو 1.65 متر، مع قاعدة عجلات 2.73 متر،ومساحة تخزين خلفية تتراوح بين 565 و580 لتر.



محركات ستروين C5 آير كروس



على مستوى المحركات، تتوفر C5 Aircross الجديدة بعدة خيارات تبدأ بمحرك هايبرد سعة 1.2 لتر تيربو بقوة تصل إلى نحو 145 حصان.



كما تتوفر نسخة Plug-in Hybrid بقوة تقارب 195 حصان، توفر مدى كهربائي أطول واستهلاك وقود أقل بشكل ملحوظ.



وفي بعض الأسواق، تتجه ستروين لتقديم نسخة كهربائية بالكامل بقوة تتجاوز 210 حصان ومدى قيادة قد يصل إلى أكثر من 500 كم حسب البطارية.



مقصورة ستروين C5 آير كروس الداخلية



المقصورة الداخلية حصلت على تطوير واضح، حيث تأتي بشاشة وسطية كبيرة عمودية، وعدادات رقمية بالكامل، مع تحسينات في توزيع مساحات التخزين. كما تركز ستروين بشكل كبير على راحة المقاعد عبر نظام “Advanced Comfort”، الذي يعد من أبرز نقاط القوة في سياراتها، خصوصًا في الرحلات الطويلة.



منظومة الأمان في ستروين C5 آير كروس



تقدم ستروين C5 بحزمة متكاملة من أنظمة المساعدة، تشمل الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ومثبت السرعة التكيفي، ومساعد الحفاظ على المسار، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة النقطة العمياء وكاميرات الرؤية المحيطية في الفئات الأعلى تجهيزًا.