

أعلنت شركة ستيلانتيس عن افتتاح مركز جديد لتفكيك المركبات في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، في خطوة تستهدف تعزيز أنشطة الاقتصاد الدائري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن استراتيجية الشركة لإطالة العمر الافتراضي للمركبات وتقليل النفايات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.



ثالث مركز عالمي والأول في الشرق الأوسط وأفريقيا

يمثل المركز الجديد ثالث منشأة من نوعها لستيلانتيس على مستوى العالم بعد موقعي تورينو في إيطاليا وساو باولو في البرازيل، كما يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعكس توجه الشركة لتوسيع أنشطتها الصناعية المستدامة في الأسواق الناشئة، مع اعتماد المغرب كمركز إقليمي لهذه الأنشطة.

استراتيجية واضحة لتعزيز الاقتصاد الدائري

ويأتي إطلاق المركز ضمن استراتيجية ستيلانتيس لتعزيز الاقتصاد الدائري في المنطقة، حيث أكد سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذا التوجه يمثل أولوية استراتيجية تستهدف تحقيق توازن بين الكفاءة الصناعية وتقديم حلول اقتصادية للعملاء، إلى جانب الاستخدام المسؤول للموارد وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

مركز متكامل لإدارة المركبات وقطع الغيار

وقد تم تصميم مركز الدار البيضاء كموقع صناعي متكامل يساهم في تنظيم تدفقات المركبات في نهاية عمرها الافتراضي داخل المغرب، إلى جانب التوسع في إتاحة قطع الغيار الأصلية القابلة لإعادة الاستخدام عبر شبكة ما بعد البيع والمنصات الرقمية، بما يدعم تطوير منظومة متكاملة لإدارة هذه المركبات.

وتشمل أنشطة المركز استقبال المركبات الخارجة عن الخدمة، وتفكيكها، وتسويق قطع الغيار المستعملة، بالإضافة إلى جمع المكونات القابلة لإعادة التدوير، وهو ما يسهم في دعم قطاع خدمات ما بعد البيع وتوفير حلول أكثر توفيرًا للعملاء.

حلول اقتصادية قائمة على إعادة الاستخدام

وفي السياق ذاته، أوضح جان كريستوف برتراند، نائب الرئيس الأول لقطاع قطع الغيار والخدمات في ستيلانتيس بالمنطقة، أن الاقتصاد الدائري يمثل وسيلة عملية لخلق قيمة مضافة من خلال إطالة عمر المركبات وقطع الغيار، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على نموذج صناعي قائم على إعادة التصنيع والإصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، بما يضمن تقديم حلول فعالة دون التأثير على الجودة.

استثمارات وفرص عمل تدعم التوسع الإقليمي

وتستهدف هذه المنظومة تحقيق فوائد مباشرة للعملاء والمهنيين، من خلال توفير قطع غيار وخدمات بأسعار أكثر تنافسية، إلى جانب تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وبناء نظام منظم وقابل للتتبع يتماشى مع المعايير الصناعية ومتطلبات الأسواق الإقليمية، ضمن نهج شامل يغطي دورة حياة المركبات بالكامل.

ويقام المركز على مساحة تبلغ نحو 6 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 1.6 مليون يورو، مع قدرة تشغيلية تصل إلى تفكيك نحو 10 آلاف مركبة سنويًا، إلى جانب توفير ما يقرب من 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند التشغيل الكامل، مع الاعتماد على مصادر توريد متنوعة تشمل شركات التأمين والمزادات.

اقرأ أيضًا..

ستروين C5 آير كروس الجديدة كليًا قريبًا بمصر.. تعرف على موعد الإطلاق

ارتفاع أسعار 11 سيارة في مصر خلال 48 ساعة.. الزيادة وصلت 140 ألف جنيه

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" تقدمها جيتور بمصر