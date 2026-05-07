على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددًا من لاعبيه خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة، مساء السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في مواجهة مرتقبة لحسم اللقب القاري.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في النهائي بعد تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري، حيث حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

غيابات الزمالك أمام اتحاد العاصمة

يغيب عن صفوف الزمالك 6 لاعبين في هذه المواجهة، حيث جاءت الغيابات على النحو التالي:



محمد صبحي – لأسباب فنية



سيف جعفر – لأسباب فنية



بارون أوشينج – لأسباب فنية



أحمد حمدي – لأسباب فنية



أحمد حسام – للإصابة



عمرو ناصر – للإصابة

قائمة الزمالك في الجزائر

وجاءت قائمة الزمالك التي سافرت إلى الجزائر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم إيشو – محمد السيد – يوسف وائل فرنسي – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب في القاهرة، من أجل تعزيز حظوظه في التتويج باللقب القاري.

