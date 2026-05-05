أطلقت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، موديل 2027 من السيارة جوك كروس أوفر الخدمية رسميًا لعملاء السوق المحلي.

أسعار نيسان جوك موديل 2027 في مصر

وبحسب ما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة اليابانية تقدم نيسان جوك 2027 الجديدة بأسعار تبدأ من 1.160.000 جنيه بزيادة 65.000 جنيه عن أسعار نسخة 2026.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان جوك الجديدة في مصر:

محرك نيسان جوك

تعتمد نيسان جوك الجديدة على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تجهيزات نيسان جوك الجديدة

تمتاز جوك الجديدة بنظام ملتيميديا حديث مع شاشة قياس 12.3 بوصة وتتيح السيارة العديد من الوظائف الهامة مثل دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتألق بالسيارة قمرة رقمية قياس 12.3 بوصة.

ويتوفر للسيارة العديد من خيارات التجهيز مثل مقاعد مزودة بفرش ألكانتارا مع خيوط حياكة خاصة، ونظام تحذير مغادرة حارة السير ومساعد الحفاظ على حارة السير وكاميرا الرجوع للخلف.

وينضم لبرنامج طلاء السيارة ألوان جديدة منها الأصفر اللامع مع السقف الأسود، والعديد من المكونات المتباينة بنفس اللون مثل المرايا، وتوسعة الرفارف وشبكة المبرد والأعمدة، ويتوفر للسيارة طاقم عجلات مصنوع من معدن خفيف قياس 17 بوصة.

