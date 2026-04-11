المالية: مليار جنيه لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر

كتب : محمد جمال

02:52 م 11/04/2026

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/2025 لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، بهدف جذب استثمارات جديدة وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعة.

وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في إنتاج السيارات إلى أكثر من 45% خلال العام الجاري، ضمن خطة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

7 شركات ضمن المبادرة وأول شحنات إنتاج


وأشار الوزير إلى أن عدد الشركات المسجلة في مبادرة توطين صناعة السيارات وصل إلى 7 شركات حتى الآن، مع الإفراج عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج عبر الجمارك خلال أغسطس الماضي.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم سلاسل الإنتاج وتسهيل دخول مستلزمات التصنيع بما يسرع وتيرة التصنيع المحلي للسيارات.

ميكنة الإجراءات وتيسير المعاملات


ولفت وزير المالية إلى أنه تم ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للشركات المسجلة بالمبادرة، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة داخل الوزارة لتيسير الإجراءات وحل أي عقبات تواجه المستثمرين.

وأكد استمرار التنسيق مع شركات السيارات لتشجيعها على الانضمام للمنظومة الجديدة، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج المحلي.

دعم حكومي واستحقاق أول حافز لنيسان


وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على توفير كافة أوجه الدعم لتسهيل عمليات الإنتاج المحلي للسيارات داخل مصر.

وكشف عن إصدار أول استحقاق حوافز لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه، مع إمكانية تسويته مع مديونياتها الحكومية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركة ودعم تدفقاتها التشغيلية.

