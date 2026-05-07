"بيغير هدومه في البلكونة".. الداخلية تكشف ملابسات تضرر سيدة من جارها بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:22 م 07/05/2026 تعديل في 01:50 م

مديرية أمن الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة من تصرفات جارها المسن في الشقة المقابلة بحدائق الأهرام بالجيزة.

البلاغ تضمن اتهام الرجل بالاعتياد على تغيير ملابسه في شرفة مسكنه بصورة غير لائقة، ما أثار غضب الجيران والمارة واعتبروه فعلاً يخدش الحياء العام.

تفاصيل استغاثة السيدة

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن الشخص الذي ظهر في المقطع هو رجل مسن يبلغ من العمر 84 عاماً، ويقيم بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام، وتم استدعاء أسرته للوقوف على ملابسات تصرفاته ومواجهتهم بما تم تداوله.

كشف نجل المسن أمام جهات التحقيق، أن والده يعاني من مرض الزهايمر منذ فترة طويلة وفقد الإدراك بتصرفاته تماماً.

تفاصيل الحالة الصحية

قدم الابن مستندات وتقارير طبية تثبت تدهور الحالة الصحية لوالده، مشيراً إلى أن ما حدث لم يكن تعمداً لارتكاب فعل فاضح، بل نتيجة غياب الوعي والذاكرة بسبب المرض.

أنهت الأجهزة الأمنية التحقيقات بمراعاة البعد الإنساني والحالة المرضية الموثقة للمسن الثمانيني.

