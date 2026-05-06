

شهد سوق السيارات المصري خلال الساعات الـ48 الماضية من شهر مايو الجاري موجة جديدة من الزيادات السعرية، طالت عددًا من الطرازات المختلفة، في امتداد واضح لحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على السوق خلال الفترة الأخيرة.

وبلغ عدد السيارات التي شهدت زيادات نحو 11 طرازًا في وقت قياسي، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار، مدفوعة بعوامل متعددة، من بينها ارتفاع تكاليف الاستيراد واضطرابات سلاسل الإمداد عالميًا، إلى جانب التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتراوحت قيمة الزيادات بين 24 ألفًا و140 ألف جنيه، وشملت سيارات تنتمي لفئات السيدان العائلية والكروس أوفر خلال شهر مايو الجاري.



أسعار السيارات التي ارتفعت بالسوق المصري في مايو:





DFSK 600



أقرت شركة الطارق للسيارات الوكيل المحلي الحصري لعلامة "DFSK" الصينية لسيارات الركوب في مصر، زيادة بأسعار السيارة DFSK 600 سباعية المقاعد الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية خلال شهر مايو الجاري.



وبحسب قائمة الأسعار الجديدة المعلنة من وكيل العلامة الصينية فقد ارتفعت DFSK 600 موديل 2026 بقيمة 24 ألف جنيه، وبذلك يصبح سعرها الرسمي الجديد 1.388.900 جنيه مقابل 1.364.900 جنيه سابقًا.



DFSK E5



أعلنت شركة الطارق للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "DFSK" الصينية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الصينية في السوق المحلي، والتي شهدت زيادة أسعار E5 الجديدة بقيمة 24 ألف جنيه.



وتعد السيارة DFSK E5 سباعية المقاعد الجديدة أرخص سيارة زيرو في مصر تعمل بنظام المدى الممتد REEV المتطور، وبعد الزيادة المقررة بات سعرها الجديد 1.278.900 جنيه مقابل 1.254.900 جنيه سابقًا.



ميتسوبيشي إكسباندر



طرحت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ميتسوبيشي التجارية في مصر، موديل 2027 من السيارة إكسباندر Facelift الـMPV سباعية المقاعد الجديدة في السوق المحلي.



وبحسب ما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، تقدم السيارة بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 1.475.000 جنيه للفئة Highline بزيادة 140.000 جنيه مقارنة بأسعار موديل 2026، والفئة Premium line سعرها 1.525.000 بزيادة 50.000 جنيه عن أسعار موديل 2026.

شانجان UNI-V



ارتفعت أسعار شانجان UNI-V موديل 2026 بقيمة 25.000 جنيه، وأصبحت فئة Flagship المتوفرة محليًا تباع بـ1.325.000 جنيه بدلًا من 1.300.000 جنيه سابقًا.

شانجان CS35 Plus



ارتفعت أسعار شانجان CS35 Plus موديل 2026 بقيم تتراوح بين 50.000 وحتى 100.000 جنيه،

وبعد الزيادة أصبح سعر شانجان CS35 Plus يبدأ من 1.049.000 جنيه بدلًا من 999 ألف جنيه للفئة Elite، والفئة Premium بات سعرها الجديد 1.149.000 جنيه مقابل 1.069.000 جنيه، فيما سجلت الفئة Flagship نحو 1.249.000 جنيه مقارنة بـ1.149.000 جنيه.



شانجان CS75 Plus



ارتفعت أسعار شانجان CS75 Plus بقيمة ما بين 30.000 و31.000 جنيه، وأصبحت تبدأ من 1.480.000 جنيه بدلًا من 1.450.000 جنيه، للفئة Elite، و1.630.000 جنيه مقابل 1.599.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.



هيونداي إلنترا AD



أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن أسعار السيارة إلنترا AD سيدان العائلية موديل 2027 في السوق المحلي خلال شهر مايو الجاري.



ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة فقد تخطت أسعار الفئة القياسية من هيونداي إلنترا المجمعة محليًا حاجز المليون جنيه، وبات سعرها الرسمي 1.020.000 جنيه مقابل 999.000 جنيه لموديل 2026، والفئة Modern الثانية أصبح سعرها 1.120.000 جنيه مقارنة بـ1.100.000 جنيه للموديل السابق

وارتفعت الفئة Modern المزودة بفتحة سقف سعرها الجديد 1.135.000 جنيه بدلًا من 1.115.000 جنيه للنسخة السابقة، فيما سعر الفئة Topline الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 1.235.000 جنيه مقابل 1.215.000 جنيه.

نيسان قشقاي



طرحت شركة نيسان موتور إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، موديل 2027 من أيقونتها "قشقاي" Qashqai الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية لعملاء السوق المحلي.



وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، تبدأ أسعار نيسان قشقاي موديل 2027 من 1.555.000 جنيه للنسخة N-Connecta بزيادة نحو 55.000 جنيه مقارنة بأسعار النسخة السابقة التي كانت أسعارها تبدأ من 1.499.900 جنيه.



هيونداي توسان



أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة هيونداي توسان NX4e موديل 2027 بقيمة ثابتة 25.000 جنيه لمختلف الفئات المتاحة بالسوق خلال شهر مايو الجاري.



وبعد إضافة الزيادة الجديدة أصبحت أسعار هيونداي توسان تبدأ من 1.800.000 لفئة Smart Shadow، والفئة Blaze سعرها الجديد 1.950.000 جنيه، والفئة Redline بسعر 2.050.000 جنيه، والفئة Redline N Pack سعرها 2.125.000 جنيه.

أما الفئة Night فقد ارتقى سعرها إلى 2.200.000 جنيه، والفئة Black Diamond أصبح سعرها 2.300.000 جنيه، بينما بات سعر الفئة N Line AWD الأعلى تجهيزًا 2.400.000 جنيه.



نيسان جوك



أطلقت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، موديل 2027 من السيارة جوك كروس أوفر الخدمية رسميًا لعملاء السوق المحلي.



وبحسب ما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة اليابانية تقدم نيسان جوك 2027 الجديدة بأسعار تبدأ من 1.160.000 جنيه بزيادة 65.000 جنيه عن أسعار نسخة 2026.



مازدا CX-3



كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "مازدا" Mazda التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة اليابانية بالسوق المحلي خلال شهر مايو الجاري.



وبحسب القائمة الجديدة فقد ارتفعت أسعار مازدا CX-3 موديل 2026 الجديدة بقيمة 36.000 جنيه وأصبح السعر الرسمي الجديد 1.335.000 جنيه مقارنة بـ1.299.000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" تقدمها جيتور بمصر

قريبًا.. جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليًا تستعد للظهور الأول بمصر

ارتفاع أسعار زيوت توتال للسيارات بالسوق المصري.. قائمة رسمية