قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه عقد مؤخراً اجتماعاً استمر ساعتين ونصف مع المرشد مجتبى خامنئي، موضحاً أن اللقاء جرى في أجواء اتسمت بالثقة والحوار المباشر بين الجانبين.

وأضاف بزشكيان أن إيران تواجه ضغوطاً خارجية متزايدة تهدف إلى تشديد الأوضاع الاقتصادية وزعزعة الاستقرار الداخلي، إلى جانب محاولات لإضعاف حالة التماسك الوطني داخل البلاد.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الهدف من هذه الضغوط، بحسب وصفه، يتمثل في خلق حالة من السخط الشعبي ودفع المواطنين إلى النزول إلى الشوارع، بما يؤدي إلى إضعاف بنية الحكم في إيران.

وأكد بزشكيان أن مسؤولين أمريكيين يتحدثون بشكل علني عن تشديد الضغوط الاقتصادية المفروضة على الشعب الإيراني، معتبراً أن هذه السياسات تهدف إلى إثارة حالة من الغضب والاستياء داخل المجتمع الإيراني.