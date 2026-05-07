كشف زاهي حواس عالم الأثار عن تطورات جديدة ومثيرة تتعلق بأعمال البحث والدراسة داخل الهرم الأكبر، مؤكدًا أن فريقًا علميًا من إنجلترا توصل إلى اكتشاف فجوة ضخمة داخل الهرم، في خطوة قد تفتح الباب أمام الكشف عن أسرار جديدة تتعلق ببناء الهرم الأكبر والحضارة المصرية القديمة.

فجوة كبيرة فوق الممرات الداخلية في الهرم الأكبر

وأوضح "حواس"، خلال فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر، أن الفريق الأجنبي تمكن، باستخدام تقنيات حديثة، من رصد فجوة كبيرة يصل طولها إلى نحو 30 مترًا فوق الممرات الداخلية للهرم، مشيرًا إلى أن هذا الاكتشاف أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الأثرية والعلمية، خاصة أن المنطقة المكتشفة لم يتم الوصول إليها من قبل.

زاهي حواس: تنفيذ دراسات وأبحاث دقيقة لمعرفة طبيعة الكشف

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ دراسات وأبحاث دقيقة لمعرفة طبيعة ما يوجد خلف هذه الفتحة، مع الحرص الكامل على عدم إحداث أي ضرر بالأثر أو التأثير على سلامة الهرم.

وقال حواس: “جاء فريق من إنجلترا ووجد أن هناك فجوة كبيرة بطول 30 مترًا فوق الممرات، وسيأتي فريق الأسبوع المقبل لنعرف ما الموجود وراء هذه الفتحة دون أن نحفر حول هذا الأمر”.

وأضاف أن هناك تنسيقًا جاريًا مع شريف فتح، وزير السياحة والآثار، لبحث آليات تنفيذ هذه الدراسات الجديدة، موضحًا أن الفكرة المطروحة تتضمن نقل مراحل العمل والاكتشافات بشكل مباشر أمام الجمهور ووسائل الإعلام.

وقال: “سنتحدث مع وزير السياحة شريف فتحي حول كيفية تنفيذ ذلك مع بث مباشر”.

وأشار حواس إلى أن هذه الاكتشافات الجديدة تؤكد أن الأهرامات المصرية لا تزال تحمل الكثير من الأسرار التي لم تُكشف بعد، رغم عقود طويلة من الدراسات والحفائر، لافتًا إلى أن كل اكتشاف جديد يعزز من مكانة الحضارة المصرية القديمة باعتبارها واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ الإنساني.