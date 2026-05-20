تستعد شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة نيسان في السوق المصري، للكشف الرسمي لأول مرة عن السيارة الجديدة كليًا نيسان ماجنيت، وذلك يوم 8 يونيو الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز تواجد العلامة اليابانية داخل واحدة من أكثر الفئات تنافسية بالسوق المحلي.

ويأتي طرح نيسان ماجنيت الجديدة كليًا ضمن خطة نيسان إيجيبت للتوسع بفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، خاصة مع النمو الكبير الذي تشهده هذه الفئة في مصر خلال الفترة الأخيرة.



ومن المنتظر أن تقدم نيسان ماجنيت الجديدة كليًا مزيجًا من التصميم العصري والتقنيات الحديثة، إلى جانب حزمة من تجهيزات الأمان والراحة التي تستهدف المنافسة بقوة داخل سوق الـSUV المدمجة في مصر.

مواصفات نيسان ماجنيت قبل طرحها بمصر رسميًا:



محرك نيسان ماجنيت

تعتمد نيسان ماجنيت على محرك 1.0 لتر تربو، بقوة 99 حصان، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر.



مساحات وأبعاد نيسان ماجنيت

وعلى مستوى الأبعاد، تأتي ماجنيت بطول 3994 مم، وعرض 1758 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات 2500 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 205 مم، فيما تصل سعة التخزين الخلفية إلى 336 لترًا، ويمكن زيادتها إلى 690 لترًا عند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40.

وتأتي السيارة مزودة بخزان وقود سعة 40 لترًا، مع معدل استهلاك يصل إلى نحو 17.9 كم لكل لتر وفقًا لمعايير ARAI، ما يضعها ضمن السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود داخل فئتها.



تجهيزات نيسان ماجنيت

أما من الداخل، فتقدم نيسان ماجنيت مجموعة من التجهيزات تشمل نظام توجيه كهربائي، وفرامل ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب شاشة وسطية قياس 7 بوصات تدعم عرض معلومات القيادة. كما تتضمن أنظمة مساعدة للسائق مثل نظام Eco Scoring وEco Coaching لتحسين أسلوب القيادة وتقليل استهلاك الوقود.



منظومة الأمان في نيسان ماجنيت

وعلى صعيد الأمان، تعتمد السيارة على منظومة متكاملة تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام ESP للتحكم في الثبات، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ما يعزز مستويات السلامة أثناء القيادة.

التصميم الخارجي لنيسان ماجنيت

ويأتي التصميم الخارجي بطابع عصري جريء مع مصابيح LED أمامية وخلفية، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة بإطارات 195/60 R16، إلى جانب شبكة أمامية بتصميم Honeycomb ولمسات كرومية تمنح السيارة مظهرًا أكثر فخامة داخل فئتها.

