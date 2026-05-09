خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت السيارات الكروس أوفر الخدمية من أبرز الطرازات طلبًا في السوق المصري، ما دفع العشرات من الشركات ووكلاء العلامات التجارية إلى تقديم موديلات جديدة للمستهلكين.

وتعرض سوق السيارات المصري خلال شهر مايو الجاري إلى بضع من زيادات بالأسعار، ذلك على خلفية الحرب و ارتفاع أسعار النقد الأجنبي، حتي بعد هدوء الأوضاع نسبيًا لكن الأمر الذي أثر سلبًا على أسعار السيارات الجديدة سواء المستوردة أو المجمعة محليًا تأثيره ممتد إلى حد ما.

فيما يلي قائمة بأرخص 5 سيارات كروس أوفر صينية جديدة في مصر:

جاك JS2

تقدم جاك JS2 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي 759 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

جيلي GX3 Pro

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2026 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium ويبلغ سعرها الرسمي 790 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو المجمعة في مصر خلال الشهر الجاري بسعر رسمي يبدأ من 950,000 جنيه لفئة Comfort، وتصل إلى 990,000 جنيه لفئة Luxury.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

بايك X35

تقدم بايك X35 الجديدة بسعر رسمي 899 ألف جنيه.

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 147 حصان و عزم دوران 210 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

كايي X3 Pro



تباع الفئة الأولى من X3 Pro بـ810 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 860 ألف جنيه.

