إكس بينج +P7 الكهربائية تستعد للانطلاق رسميًا في مصر خلال أيام

تستعد شركة راية أوتو، الوكيل المحلي لعلامة إكس بينج في مصر، للكشف خلال الفترة المقبلة عن الطراز الكهربائي الجديد إكس بينج +P7 لأول مرة بالسوق المصري.



مواصفات إكس بينج +P7 قبل طرحها بالسوق المصري:



محرك وأداء إكس بينج +P7

تعتمد إكس بينج +P7 على بخيارين من منظومات الدفع الكهربائي بالكامل BEV، حيث تقدم الفئة الأولى قوة تصل إلى 180 كيلوواط بما يعادل 241 حصانًا، بينما ترتفع القوة في الفئة الأعلى إلى 230 كيلوواط أو ما يعادل 308 أحصنة، مع مدى قيادة يصل إلى 725 كيلومترًا وفق دورة CLTC.

كما توفر العلامة نسخة EREV ذات المدى الممتد، والتي تعتمد على محرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة بقوة 148 حصانًا، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 241 حصانًا، مع مدى كهربائي يصل إلى 430 كيلومترًا، بينما يبلغ المدى الإجمالي نحو 1,550 كيلومترًا، وهو ما يمنح السيارة قدرة كبيرة على السفر لمسافات طويلة دون القلق من نفاد الشحن.

منظومة الشحن والبطاريات

تعتمد السيارة على بطاريات Lithium Iron Phosphate LFP، مع خيارين للسعة هما 61.7 كيلوواط/ساعة و74.9 كيلوواط/ساعة، إلى جانب دعم تقنية الشحن فائق السرعة 5C، والتي تتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال نحو 12 دقيقة فقط باستخدام الشواحن السريعة عالية القدرة.

كما تدعم بعض الفئات شحنًا سريعًا بقدرة تصل إلى 446 كيلوواط DC، بالإضافة إلى شاحن AC بقدرة 11 كيلوواط للاستخدام اليومي، ما يمنح مرونة كبيرة في عمليات الشحن داخل المدن أو أثناء الرحلات الطويلة.

المساحات والأبعاد



تأتي إكس بينج +P7 بطول 5,071 مم، وعرض 1,937 مم، وارتفاع 1,512 مم، مع قاعدة عجلات كبيرة تبلغ 3,000 مم، وترتكز على عجلات رياضية قياس 20 بوصة، وتبلغ سعة التخزين الخلفية 573 لترًا، ويمكن زيادتها إلى 1,931 لترًا عند طي المقاعد

المقصورة الداخلية والتجهيزات

تعتمد المقصورة على مفهوم الكابينة الرقمية الحديثة، حيث تضم شاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية 8.8 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامي AR-HUD بقياس 29 بوصة.

كما تشمل التجهيزات نظام إضاءة محيطية بـ256 لونًا، ونظام صوتي مكون من 20 مكبر صوت، ومقاعد مكسوة بجلد Nappa، إلى جانب استخدام خامات مايكروفايبر في الأسقف، وشاحن لاسلكي فاخر، وفتحات تكييف مخفية، وصندوق قفازات كهربائي.

وتعمل السيارة بنظام AIOS 6.0 مع واجهة تفاعلية متطورة، بالإضافة إلى إمكانية تجهيزها بنظام VLA من الجيل الثاني، الذي يجمع بين الرؤية الحاسوبية وفهم اللغة وتنفيذ الأوامر بشكل متكامل.

منظومة الأمان والسلامة

تأتي XPENG P7 بهيكل أمان عالي الصلابة تصل قوته إلى 2,000 ميجا باسكال، مع مجموعة تضم 14 نظامًا متقدمًا للسلامة ومساعدة السائق، تشمل أنظمة تفادي التصادم، ومراقبة الطريق، ودعم القيادة في مختلف السيناريوهات، بما يعزز مستويات الأمان النشط والسلبي.

