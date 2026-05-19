طرحت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سيات التجارية في مصر، عن موديل 2027 من السيارة سيات أرونا كروس أوفر المدمجة العائلية.

تأتي سيات أرونا الجديدة بحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.369.000 جنيه.

مواصفات سيات أرونا 2027:

محرك سيات أرونا

سيات أرونا مزودة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم 2155نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة DSG ثنائي التعشيق 7 سرعات.

وسائل أمان سيات أرونا

تمتلك الفئة Style Plus الوحيدة المتوفرة في مصر 6 وسائد، موزعة داخل المقصورة بواقع بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي و4 ستائر جانبية أمامية وخلفية.

تجهيزات سيات أرونا الداخلية

تأتي سيات أرونا بشاشة وسطية قياس 8.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق ومرايا جانبية قابلة للتسخين والضم كهربائياً وداخلية ذاتية التعتيم.

السيارة مزودة أيضًا بمثبت سرعة وحساسات ركن خلفية بالإضافة لكسوة جلدية لعجلة لقيادة وعصا ناقل الحركة وإضاءة داخلية محيطية وLED أمامية وخلفية وجنوط قياس 17 بوصة.

ما مدة الضمان على سيارات سيات في مصر؟

تأتي سيات أرونا الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر، أيهما أقرب.

