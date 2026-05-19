إعلان

سيات أرونا موديل 2027 تنطلق رسميًا في مصر بـ1.36 مليون جنيه.. صور وتفاصيل

كتب : رأفت العربي

02:49 م 19/05/2026 تعديل في 02:49 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سيات أرونا 2027
  • عرض 6 صورة
    سيات أرونا 2027
  • عرض 6 صورة
    سيات أرونا 2027
  • عرض 6 صورة
    سيات أرونا 2027
  • عرض 6 صورة
    سيات أرونا 2027

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سيات التجارية في مصر، عن موديل 2027 من السيارة سيات أرونا كروس أوفر المدمجة العائلية.

تأتي سيات أرونا الجديدة بحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.369.000 جنيه.

مواصفات سيات أرونا 2027:

محرك سيات أرونا

سيات أرونا مزودة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم 2155نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة DSG ثنائي التعشيق 7 سرعات.

وسائل أمان سيات أرونا

تمتلك الفئة Style Plus الوحيدة المتوفرة في مصر 6 وسائد، موزعة داخل المقصورة بواقع بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي و4 ستائر جانبية أمامية وخلفية.

تجهيزات سيات أرونا الداخلية

تأتي سيات أرونا بشاشة وسطية قياس 8.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق ومرايا جانبية قابلة للتسخين والضم كهربائياً وداخلية ذاتية التعتيم.

السيارة مزودة أيضًا بمثبت سرعة وحساسات ركن خلفية بالإضافة لكسوة جلدية لعجلة لقيادة وعصا ناقل الحركة وإضاءة داخلية محيطية وLED أمامية وخلفية وجنوط قياس 17 بوصة.

ما مدة الضمان على سيارات سيات في مصر؟

تأتي سيات أرونا الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر، أيهما أقرب.

اقرأ أيضًا:

بعد طرح موديل 2027.. أسعار شيري تيجو 8 برو ماكس ترتفع 30 ألف جنيه

مع انضمام 3 سيارات جديدة.. قائمة طرازات 2027 في مصر تصل إلى 28 سيارة

بعد إطلاق موديل 2027.. تعرف على أبرز منافسي شيري أريزو 5 الجديدة بمصر

أسعار السيارات سيات سوق السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026
بالصور.. وئام مجدي بإطلالة كاجوال أنيقة
زووم

بالصور.. وئام مجدي بإطلالة كاجوال أنيقة

بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
مدارس

بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو