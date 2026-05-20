"45 غرزة".. شقيقة مسلم تعلن إصابته في مشاجرة مع زوجته

كشفت المطربة آية زكريا، شقيقة مغني المهرجانات مسلم، تفاصيل تعدي زوجته يارا تامر عليه، مما استدعى خضوعه بـ45 غرزة في يده.

وظهرت آية خلال بث مباشر عبر حسابها الخاص على موقع "تيك توك"، وقالت: "يارا فتحت إيده 45 غرزة، وكسرت إزازة وعورته بيها، ومعرفش السبب إنها تعمل كده، ولو هي صادقة مفيش حاجة خليها تطلع تورينا إيده في فيديو صغير".

وعلى جانب الآخر، ظهرت يارا زوجة مسلم في مقطع فيديو من منزلها، نفت من خلاله ما تم تداوله بطريقتها الخاصة، إذ ظهرت وهي ترقص على أنغام أغنية "ست البنات" لـ هيفاء وهبي، وعلقت على الفيديو قائلة: "ميشغلناش مين يتكلم، دي حاجات منبصلهاش".

مسلم يتصدر التريند

وتصدر اسم مسلم تريند محرك البحث "جوجل" خلال الأسابيع الماضية، بعد اتهامات طليقته الأولى "ضحى" له بعدم الإنفاق على نجلهما "مالك"، ومناشدتها لنقابة المهن الموسيقية بالتدخل لإنهاء الأزمة والحصول على حقوقها.

ومن جانبه، خرج مسلم عن صمته ردًا على هذه الاتهامات، ونشر عبر خاصية "خاصية القصص القصيرة" على حسابه بـ"إنستجرام" وثيقة قال إنها تثبت إنفاقه على نجله بمبلغ 180 ألف جنيه كل 5 أشهر.

وكتب مسلم على الوثيقة: "ده أقل ورق عندي في البيت، 180 ألف كل 5 شهور وفي كتير من ده وبشهود، بس هقول إيه حسبي الله ونعم الوكيل ومش هتكلم تاني في الحوار ده، أنا بس نزلت إثبات صغير".

