للمقبلين على الشراء.. تعرف على أسعار MG 5 بسوق المستعمل في مصر

كشفت مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل المحلي لعلامة جيلي في مصر، عن السيارة الهجينة الجديدة جيلي جالاكسي EX5 EM-i، والتي تنتمي لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بالسوق المصري. لأول مرة خلال شهر مايو الجاري.

تقدم جيلي EX5 EM-i الجديدة بفئتين من التجهيزات بالسوق المحلي، وتبدأ أسعارها من مليون و399 ألف و900 جنيه للفئة PRO، بينما تقدم الفئة الثانية MAX بسعر رسمي مليون و549 ألف و900 جنيه.

مواصفات جالاكسي EX5 EM-i الجديدة بالسوق المصري:

أداء جيلي جالاكسي EX5 EM-i



تعتمد جيلي جالاكسي EX5 EM-i على منظومة EM-i Super Hybrid الهجينة، بقوة 218 حصان، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.05 ثانية، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 4.3 لتر لكل 100 كيلومتر وفق معيار NEDC، بينما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1060 كيلومتر.

المساحات والأبعاد في جيلي EX5 EM-i



توفر السيارة مقصورة داخلية رحبة مع أكثر من 30 مساحة تخزين مختلفة داخل المقصورة، بالإضافة إلى صندوق أمتعة خلفي بسعة 528 لترًا.

كما يمكن زيادة مساحة التخزين إلى 2065 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، بما يمنح السيارة مرونة كبيرة للاستخدام العائلي والرحلات الطويلة.

التجهيزات الداخلية في جيلي جالاكسي EX5 EM-i



حصلت السيارة على مجموعة من التجهيزات التكنولوجية الحديثة، أبرزها شاشة ترفيه رئيسية بقياس 15.4 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية Head Up Display بقياس 13.8 بوصة.

كما تعتمد السيارة على نظام Flyme Auto الذكي، مع دعم التحديثات الهوائية OTA، إلى جانب نظام صوتي Flyme Sound بقوة 1000 واط مدعوم بـ16 سماعة.

منظومة الأمان في جيلي جالاكسي EX5 EM-i



زودت جيلي EX5 EM-i بحزمة متطورة من أنظمة مساعدة السائق L2 ADAS، والتي تشمل مثبت سرعة متكيف، ونظام الحفاظ على الحارة المرورية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنظمة الداعمة للثبات والأمان أثناء القيادة.

كما تعتمد السيارة على هيكل مطور لتعزيز مستويات الحماية، إلى جانب منظومة وسائد هوائية وأنظمة أمان خاصة بالبطارية وأنظمة الطاقة، بما يرفع من مستويات السلامة داخل السيارة.