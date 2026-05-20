بعد إنتاج 1000 سيارة محليًا.. تعرف على أسعار ومواصفات جيتور X70 Plus

في خطوة تعكس التوسع المستمر في ملف التصنيع المحلي داخل سوق السيارات المصري، احتفلت شركة قصراوي جروب بخروج السيارة رقم 1000 من طراز جيتور X70 Plus من خطوط التجميع المحلية داخل مصنع النصر بحلوان، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لمتابعة عمليات الإنتاج والتجميع بالمصنع.

ويأتي وصول إنتاج إلى 1000 سيارة مجمعة محليًا في إطار خطة قصراوي جروب لتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتزامن مع حجم الإنتاج، يمكن التعرف من خلال التقرير التالي على أسعار ومواصفات X70 Plus المجمعة محليًا بمصر.

مواصفات جيتور X70 Plus المجمعة محليًا بالسوق المصري:



المحرك والأداء



تعتمد جيتور X70 Plus المجمعة محليًا على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 156 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 6 سرعات ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/س، لتوفر أداءً مناسبًا للاستخدام العائلي والرحلات الطويلة.

الأبعاد والمساحات



تنتمي جيتور X70 Plus لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد، حيث تأتي بطول 4749 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1720 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2720 مم، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 57 لترًا، ما يمنح السيارة مساحة داخلية رحبة تناسب العائلات.

التجهيزات والتكنولوجيا



حصلت X70 Plus على مجموعة متنوعة من التجهيزات التكنولوجية ووسائل الراحة، تشمل شاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بنفس الحجم، مع دعم Bluetooth وتوصيل الهواتف الذكية و6 سماعات ومنافذ USB، إلى جانب سقف بانورامي، ومقاعد جلدية، ومقعد سائق كهربائي، وغطاء صندوق أمتعة كهربائي، بالإضافة إلى نظام دخول وتشغيل ذكي وكاميرات 360 درجة ومثبت سرعة.

مواصفات الأمان



تضم X70 Plus باقة متنوعة من أنظمة الأمان، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وبرامج الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، إلى جانب نظام الكبح التلقائي، والتحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام منع الانقلاب، مع فرامل يد كهربائية وخاصية Auto Hold.

الأسعار جيتور X70 Plus في مصر بفئة واحدة “لاكشري” بسعر رسمي يبلغ مليون 250 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا..

مع ارتفاع الحرارة| كيف تستخدم تكييف السيارة بكفاءة دون زيادة استهلاك الوقود؟

خبير: أسعار السيارات لن تنخفض مجددًا إلا في حالة واحدة

سيات أرونا موديل 2027 تنطلق رسميًا في مصر بـ1.36 مليون جنيه.. صور وتفاصيل