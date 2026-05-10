كشفت شركة مان دريم، الوكيل المحلي لعلامة BYD الصينية في السوق المصري، عن سيارتها بي واي دي Shark 6 البيك أب الهجينة الجديدة بالسوق المصري لأول مرة.



جاء ذلك خلال فعالية خاصة أعلنت خلالها BYD عن تقنية DM-O الهجينة المتطورة لأول مرة محليًا، في خطوة تعكس توجه BYD نحو تقديم سيارات تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا الذكية.



تنتمي BYD Shark 6 لفئة الـ Super Plug-in Hybrid، وتعتمد على تقنية DM-O (Dual Mode – Off-road) المطورة من BYD، والتي تجمع بين محرك الوقود والمحركات الكهربائية الذكية ضمن نظام دفع رباعي AWD، بما يوفر مزيجًا يجمع بين الكفاءة الكهربائية، والأداء القوي، وقدرات القيادة على الطرق الوعرة بمختلف ظروفها.







وبحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي بالسوق المصري، تتوفر بي واي دي Shark 6 بسعر رسمي من 3,359,900 جنيه.



مواصفات بي واي دي Shark 6:



منظومة القوة والحركة

تأتي Shark 6 بقوة إجمالية تصل إلى 431 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن.متر، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية، بما يعكس الأداء الديناميكي الذي تقدمه السيارة على الطرق المختلفة.



كما توفر Shark 6 دعم الشحن السريع DC من 30% إلى 80% خلال 25 دقيقة، وبطارية بسعة 29.6 كيلوواط/ساعة تدعم الشحن AC بقدرة 6.6 كيلوواط وDC بقدرة 40 كيلوواط، ما يعزز من مرونة الاستخدام وكفاءة التشغيل خلال التنقلات اليومية والرحلات طويلة المدى.



وتعتمد السيارة على نظام تعليق Double Wishbone أمامي وخلفي، بما يوفر مستويات متقدمة من الثبات والراحة أثناء القيادة على الطرق السريعة والوعرة، إلى جانب قدرة سحب تصل إلى 2,500 كجم، ما يعزز من إمكاناتها العملية وقدراتها المتعددة.



مساحات وأبعاد Shark 6

تأتي Shark 6 البيك أب بطول 5,457 مم، وعرض 1,971 مم، وارتفاع 1,925 مم، مع قاعدة عجلات كبيرة تبلغ 3,260 مم.



تجهيزات Shark 6

وتقدم Shark 6 تجربة قيادة ذكية ومتصلة من خلال مجموعة متطورة من التقنيات تشمل شاشة مركزية قياس 12.8 بوصة، وشاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة، وHead-up Display، بالإضافة إلى نظام الأوامر الصوتية الذكي Hi-BYD، مع دعم Wireless Apple CarPlay®️ وAndroid Auto®️، وخدمات الاتصال 4G وCloud Service.

كما تضم السيارة مجموعة من التجهيزات العملية المخصصة للطرق الوعرة والرحلات، تشمل Rear Access Ladder وTrailer Hitch وCargo Box Power Interface، إلى جانب صندوق تحميل بسعة 1,200 لتر، ما يمنح السيارة مرونة كبيرة للاستخدام العملي والأنشطة الخارجية.



وتضم المقصورة الداخلية مجموعة من تجهيزات الراحة المتقدمة، تشمل مقاعد جلدية كهربائية مع خاصيتي التبريد والتسخين للمقاعد الأمامية، بما يعزز من راحة الركاب وتجربة القيادة اليومية.



تجهيزات الأمان في Shark 6

وفي جانب الأمان، زودت Shark 6 بمنظومة متكاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل 6 وسائد هوائية، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، إلى جانب أنظمة Full ADAS، والتحذير من التصادم، والكبح التلقائي AEB، ونظام Adaptive Cruise Control، بما يعزز مستويات الحماية والثقة أثناء القيادة.

