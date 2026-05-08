تستعد مجموعة عز العرب أتوموتيف جروب، الوكيل المحلي الحصري لعلامة Lynk & Co الصينية في السوق المصري، لتقديم سيارتها Lynk & Co 03 الجديدة كليًا خلال الفترة المقبلة لأول مرة محليًا، في خطوة تستهدف تعزيز تواجد العلامة الصينية ضمن فئة السيارات السيدان المدمجة ذات الطابع الرياضي والتجهيزات التكنولوجية المتطورة.

وتعد Lynk & Co 03 واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها العلامة التابعة لمجموعة جيلي المالكة أيضًا لعلامة فولفو، حيث تعتمد السيارة السيدان على منصة CMA المشتركة مع عدد من سيارات فولفو الحديثة، ما يمنحها مستويات متطورة من الثبات والأمان.

مواصفات Lynk & Co 03 الجديدة كليًا قبل طرحها بمصر:

محرك Lynk & Co 03

تعتمد Lynk & Co 03 عالميًا على عدة محركات، أبرزها محرك سعة 1.5 لتر تربو، بقوة تصل إلى 181 حصانًا مع عزم دوران 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات.



كما تتوفر السيارة الصيمية الفاخرة أيضًا بنسخ أقوى بمحرك 2.0 لتر تربو تصل قوته إلى 254 حصانًا ببعض الفئات الرياضية.

وتستطيع Lynk & Co 03 التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال أقل من 7 ثوانٍ، وتصل إلى سرعة قصوى 205 كم/س للفئات القياسية.

أبعاد ومساحات Lynk & Co 03

تنتمي 03 لفئة السيدان المدمجة، وتأتي بطول يبلغ 4,697 مم، وعرض 1,843 مم، وارتفاع 1,460 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,730 مم.

التجهيزات الداخلية في Lynk & Co 03

حصلت Lynk & Co 03 على مقصورة داخلية تحمل طابعًا رياضيًا وتقنيًا متطورًا، حيث تأتي بشاشة ترفيه مركزية كبيرة تعمل باللمس، مع لوحة عدادات رقمية بالكامل، بالإضافة إلى مقاعد رياضية وخامات داخلية تجمع بين الجلد والتطعيمات المعدنية، كما تدعم السيارة أنظمة اتصال ذكية، وشاحن لاسلكي للهاتف المحمول، وإضاءة داخلية محيطية.

مواصفات الأمان في Lynk & Co 03

تضم السيارة مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، من بينها نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومثبت السرعة التكيفي، ومساعد الحفاظ على الحارة المرورية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، بالإضافة إلى فرامل طوارئ أوتوماتيكية وكاميرات محيطية وحساسات ركن متعددة.

