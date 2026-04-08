التموين تحدد أسعار شراء القمح المحلي لموسم 2026- مستند

كتب : أحمد الجندي

03:47 م 08/04/2026

القمح

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا بشأن أسعار شراء القمح المحلي لموسم حصاد عام 2026، وذلك بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لشئون التموين والغلال وسلامة الغذاء، وموافقة اللجنة العليا للتموين، ومراعاة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للعام المالي 2025/2026.

وبحسب مستند، نص القرار على تحديد أسعار شراء القمح المنتج محليًا، الذي يتم توريده للهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين، على النحو التالي:

2500 جنيه للأردب وزن 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراطًا.

2450 جنيه للأردب وزن 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا.

2400 جنيه للأردب وزن 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

كما تضمن القرار حذف عبارة "أو من الشركات المتخصصة للفرز" الواردة بالمادة الخامسة من القرار رقم 58 لسنة 2026، وإلزام نشر القرار في الوقائع المصرية للعمل به من تاريخ صدوره.

download_11zon

التموين موسم الحصاد 2026 أسعار القمح

