ولي عهد الكويت يتسلم رسالة من الرئيس السيسي

تسلم ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على صفحتها بموقع إكس بيانا قالت فيه: "سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتسلم رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

وتابعت وكالة الأنباء الكويتية: "سلم الرسالة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي".

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية، أن "عبد العاطي" أكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ووقوف مصر الكامل مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.