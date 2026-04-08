إعلان

ولي عهد الكويت يتسلم رسالة من الرئيس السيسي

كتب : وكالات

03:26 م 08/04/2026

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسلم ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على صفحتها بموقع إكس بيانا قالت فيه: "سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتسلم رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

وتابعت وكالة الأنباء الكويتية: "سلم الرسالة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي".

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية، أن "عبد العاطي" أكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ووقوف مصر الكامل مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

العثور على جثماني رجل ووالدته بالإسكندرية.. واتهام الابن بقتلهما
أخبار المحافظات

سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
مصراوى TV

براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم
علاقات

سماع المحادثة.. 4 مطالب عاجلة للأهلي بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا
رياضة محلية

د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
مصراوى TV

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران