كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي لموسم العام الجاري تستعد لعقد لقاءات تنظيمية مع الحجاج قبل موعد السفر، لتسليمهم البرامج التفصيلية للرحلات، والتي تتضمن مواعيد الذهاب والعودة، وأماكن الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب تعريفهم بالمشرفين المرافقين، وبيانات شركات الطوافة ووسائل التواصل معها.

موعد بدء أولى رحلات الحج السياحي 2026

قال "وحيد"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن أولى رحلات الحج السياحي ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، موضحًا أن رحلات المستوى البري ستكون البداية، يعقبها سفر حجاج المستوى الاقتصادي طيران، بينما تختتم الرحلات ببرامج الحج فئة الخمس نجوم.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشركات المنظمة بدأت بالفعل في التواصل مع المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي، لإخطارهم بسداد قيمة تذاكر السفر، سواء الخاصة بالطيران لحجاج المستوى الاقتصادي وفئة الـ5 نجوم، أو تذاكر العبارات المخصصة لحجاج المستوى البري، وذلك بعد الانتهاء من تحديد مواعيد السفر والعودة لكل شركة على حدة.

أسعار تذاكر عبارات المستوى البري

أشار أحمد وحيد، إلى أن أسعار تذاكر عبارات المستوى البري مستقرة ولم تشهد أي زيادة مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن أسعار تذاكر الطيران جاءت أيضًا دون زيادات، في إطار الحفاظ على نفس المستويات السعرية المعمول بها خلال الموسم السابق.

أسعار تذاكر الطيران المستوى الاقتصادي والخمس نجوم

بين أحمد وحيد، أن أسعار تذاكر الطيران للمستوى الاقتصادى تتراوح من 55 إلى 60 ألف جنيه، وأسعار تذاكر الخمس نجوم تتراوح من 79 إلى 103 ألف جنيه.