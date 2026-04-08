الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشرد نائم بالصرف الصحي

كتب : علاء عمران

03:38 م 08/04/2026 تعديل في 03:39 م

ضبطت أجهزة الأمن بمطروح شخصًا "مهتزًا نفسيًا" ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينام داخل حفرة صرف صحي، حيث تبين بالفحص أنه يستخدم غرفة تفتيش "مُلغاة" لتجميع مخلفات المشروبات الغازية والنوم بداخلها فوريًا، وجرى التنسيق مع الجهات المختصة لغلق الغرفة المشار إليها وتأمين الموقع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بكل حسم وقوة لضمان حماية المواطنين من المخاطر.

رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو لأحد المشردين ينام داخل بالوعة بمدينة مطروح، مما أثار قلقًا واسعًا حول سلامته والمظهر الحضاري للمدينة، ومن جانب آخر، أسفر الفحص عن تحديد هوية الشخص وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية تدفعه لسلوكيات غير متزنة. علاوة على ذلك، اتضح أنه حول غرفة تفتيش صرف صحي غير مستغلة إلى مخزن لمخلفات "الكانز" ومكان للإقامة فوريًا بشكل قاطع وصارم.

تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الحالة الصحية للمتضرر وتوفير الرعاية الاجتماعية المختصة له، وفي السياق ذاته، تحركت الأجهزة التنفيذية لردم وغلق حفرة صرف صحي كانت تُشكل خطرًا على المارة والمنطقة المحيطة. ومن جانب آخر، تواصل وزارة الداخلية رصد كافة الظواهر السلبية بالشارع المصري للتعامل معها بمنظور قانوني وإنساني فوريًا وبكل حسم وقوة، لضمان أمن وسلامة كافة الفئات المجتمعية بقلب المحافظة.

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
العثور على جثماني رجل ووالدته بالإسكندرية.. واتهام الابن بقتلهما
براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم
رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"
د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
