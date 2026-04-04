للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارتين أتوماتيك زيرو في مصر

كتب - رأفت العربي:

02:15 م 04/04/2026 تعديل في 04:03 م
    شرائط lED تزين مؤخرة الجيل الجديد من بروتون ساجا MC3
    تصميم مختلف للجيل الجديد من بروتون ساجا MC3
    المقاعد الخلفية للجيل الجديد من بروتون ساجا MC3
    مقاعد الجيل الجديد من بروتون ساجا MC3
    ناقل حركة جديد للجيل الجديد من بروتون ساجا MC3
    بروتون ساجا 2026
    محرك الجيل الجديد من بروتون ساجا MC3
    رينو تاليانت 2026
    مقصورة رينو تاليانت

مع عودة ارتفاع أسعار العديد من الطرازات الجديدة في السوق المصري بعد موجة من التراجعات خلال الأشهر الماضية، يتجه عدد كبير من المستهلكين للبحث عن السيارات الاقتصادية الأقل سعرًا.

شهد سوق السيارات المصري فترة من عدم الاستقرار نتيجة عدة عوامل، أبرزها التوترات الإقليمية وارتفاع سعر الدولار، ما أثر على تكاليف الشحن والتأمين، وأسفر عن الزيادات الأخيرة في الأسعار.

في ظل هذه الظروف، يفضل المستهلكون السيارات الأرخص والأكثر موثوقية من حيث استهلاك الوقود وسهولة الصيانة، مع تركيز خاص على الطرازات الأتوماتيك الاقتصادية التي تبدأ أسعارها من 600 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار السيارات:

بروتون ساجا

تقدم بروتون ساجا 2026 المجمعة محليا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 600 ألف جنيه .

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

رينو تاليانت

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 الجديدة في مصر من 725,000 جنيه للفئة Evolution، فيما جاءت فئة Techno بسعر 775,000 جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

