زيادة أسعار سيارات شيفرولية التجارية في مصر حتى 90 ألف جنيه

مع عودة ارتفاع أسعار العديد من الطرازات الجديدة في السوق المصري بعد موجة من التراجعات خلال الأشهر الماضية، يتجه عدد كبير من المستهلكين للبحث عن السيارات الاقتصادية الأقل سعرًا.

شهد سوق السيارات المصري فترة من عدم الاستقرار نتيجة عدة عوامل، أبرزها التوترات الإقليمية وارتفاع سعر الدولار، ما أثر على تكاليف الشحن والتأمين، وأسفر عن الزيادات الأخيرة في الأسعار.

في ظل هذه الظروف، يفضل المستهلكون السيارات الأرخص والأكثر موثوقية من حيث استهلاك الوقود وسهولة الصيانة، مع تركيز خاص على الطرازات الأتوماتيك الاقتصادية التي تبدأ أسعارها من 600 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار السيارات:

بروتون ساجا

تقدم بروتون ساجا 2026 المجمعة محليا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 600 ألف جنيه .

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

رينو تاليانت

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 الجديدة في مصر من 725,000 جنيه للفئة Evolution، فيما جاءت فئة Techno بسعر 775,000 جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

