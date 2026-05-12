قطاع الصناعات الطبية يخطط لرفع صادراته إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030

كتب : داليا الظنيني

08:56 م 12/05/2026

الدكتور محي حافظ، عضو المجلس التصديري للصناعات الط

كشف الدكتور محي حافظ، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، عن تحقيق مصر طفرة ملموسة في قطاع الدواء، حيث نجحت الصناعة الوطنية في تغطية احتياجات السوق المحلي من الأدوية التقليدية بنسبة تصل إلى 91%.

وقال حافظ، خلال استضافته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التوجه الحالي للدولة يرتكز على إنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الخامات الدوائية؛ بهدف تأمين متطلبات التصنيع المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو الأسواق العالمية.

وأضاف عضو المجلس التصديري أن قطاع المستلزمات الطبية يمتلك إمكانات تصديرية هائلة تتجاوز في فرصها قطاع الأدوية الجاهزة، مشيراً إلى أن المنتج المصري نجح بالفعل في غزو أسواق خمس قارات بفضل جودته وتنافسيته.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية تضع سد احتياجات المواطن المصري على رأس أولوياتها، تليها خطة توسع خارجية طموحة، مؤكداً أن القطاع يضع نصب عينيه الوصول بقيمة الصادرات الطبية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

هيئة الدواء وزارة الصحة

