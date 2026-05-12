وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2026/2027.

وبلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 نحو 482 مليارًا و118 مليون جنيه، مقابل 451 مليار جنيه في 2025/2026، بزيادة قدرها 31 مليارًا و118 مليون جنيه، بنسبة زيادة تبلغ نحو 6.9%.

كما بلغت جملة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي 2026/2027 مبلغ 344 مليارًا و915 مليون جنيه، مقابل 343 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها مليار و915 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 0.6%.

وقال النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، إن الحديث عن مشروع موازنة هيئة قناة السويس لا يتعلق بمرفق اقتصادي عادي، وإنما بأحد أهم شرايين الاقتصاد القومي المصري، وأحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، ورمز من رموز السيادة والقدرة المصرية على إدارة ممر ملاحي عالمي يحتل مكانة محورية في حركة التجارة الدولية.

وأضاف قرقر: "لا يمكن قراءة أرقام هذه الموازنة بمعزل عن الظروف الإقليمية والدولية شديدة التعقيد التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها تداعيات الحروب الإقليمية، والتوترات في البحر الأحمر وباب المندب، وما ترتب عليها من اضطراب في حركة الملاحة العالمية، واتجاه بعض الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن قناة السويس"، مشيرًا إلى انعكاس ذلك على تقديرات إيرادات النشاط في مشروع الموازنة.

وأكد قرقر دعم لجنة النقل والمواصلات الكامل للجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في ظل الظروف الإقليمية الصعبة والتحديات التي تواجه حركة الملاحة العالمية.