بعد تقديمها بـ4.15 ملايين جنيه.. من ينافس أرخص سيارات كاديلاك في مصر؟

سكودا كودياك تنضم إلى قائمة أكثر 5 سيارات "زيرو" ترخيصًا في مصر

تستعد قصراوي جروب الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، إلى طرح الجيل الجديد كليًا من السيارة ستروين C5 آير كروس المدمجة لعملاء السوق المحلي.

وتقدم ستروين C5 Aircross موديل 2026 في مصر بفئتين من التجهيزات، بسعر 1.710.000 جنيه للفئة الأولى Shine Entry، و1.850.000 للفئة الثانية Shine.

في التقرير التالي استعراض لمواصفات السيارة ستروين C5 Aircross موديل 2026:

مساحات وأبعاد ستروين C5 آير كروس

تأتي ستروين C5 ستروين الجديدة بأبعاد أكبر من الجيل السابق، حيث يبلغ طولها مايقرب من 4.60 متر مع عرض 1.84 إلى 1.87 متر، بينما يصل الارتفاع إلى نحو 1.65 متر، مع قاعدة عجلات 2.73 متر،ومساحة تخزين خلفية تتراوح بين 565 و580 لتر.

محركات ستروين C5 آير كروس

على مستوى المحركات، تتوفر C5 Aircross الجديدة بعدة خيارات تبدأ بمحرك هايبرد سعة 1.2 لتر تيربو بقوة تصل إلى نحو 145 حصان.

كما تتوفر نسخة Plug-in Hybrid بقوة تقارب 195 حصان، توفر مدى كهربائي أطول واستهلاك وقود أقل بشكل ملحوظ.

وفي بعض الأسواق، تتجه ستروين لتقديم نسخة كهربائية بالكامل بقوة تتجاوز 210 حصان ومدى قيادة قد يصل إلى أكثر من 500 كم حسب البطارية.

مقصورة ستروين C5 آير كروس الداخلية

المقصورة الداخلية حصلت على تطوير واضح، حيث تأتي بشاشة وسطية كبيرة عمودية، وعدادات رقمية بالكامل، مع تحسينات في توزيع مساحات التخزين. كما تركز ستروين بشكل كبير على راحة المقاعد عبر نظام “Advanced Comfort”، الذي يعد من أبرز نقاط القوة في سياراتها، خصوصًا في الرحلات الطويلة.

منظومة الأمان في ستروين C5 آير كروس

تقدم ستروين C5 بحزمة متكاملة من أنظمة المساعدة، تشمل الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ومثبت السرعة التكيفي، ومساعد الحفاظ على المسار، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة النقطة العمياء وكاميرات الرؤية المحيطية في الفئات الأعلى تجهيزًا.

اقرأ أيضًا:

"سيارات أكل العيش"| شيفرولية الجامبو بحمولة 5.2 طن (أسعار ومواصفات)

كاديلاك ليريك 2026 رسميًا في مصر.. SUV كهربائية فاخرة بقوة تتجاوز 500 حصان

قبل ساعات من طرح النسخة المصرية| تعرف على أسعار هافال جوليون المستوردة