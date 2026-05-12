تعرف على أسعار ستروين C5 Aircross قبل الكشف عن النسخة الأحدث في مصر

بايك تفتح باب الحجز لشراء سيارتها U5 Plus بسعر يبدأ من 850 ألف جنيه.. التفاصيل

كاديلاك فيستك الكهربائية تنضم رسميًا إلى مصر.. أسعار ومواصفات

سكودا كودياك تنضم إلى قائمة أكثر 5 سيارات "زيرو" ترخيصًا في مصر

أطلقت شركة المنصور للسيارات بالتعاون مع جنيرال موتورز علامة كاديلاك الأمريكية للسيارات الفاخرة في مصر خلال شهر مايو الجاري كافشة عن خمسة طرازات مختلفة الأنماط والسعات.

وتصدرت كاديلاك أوبتيك الـSUV قائمة العلامة الأمريكية كأرخص سيارة مقدمة لعملاء السوق المحلي، إذ تتاح بسعر 4.150.000 جنيه.

في التقرير التالي استعراض لأبرز السيارات المنافسة لأرخص سيارة لكاديلاك:

بي ام دبليو اكس 3 2026

تقدم السيارة بفئتين بسعر رسمي 4.100.000 جنيه للفئة الأولى xLine، والفئة الثانية xDrive بسعر 4.990.000 جنيه.

تنتمي سيارة بي إم دبليو إلى فئة الكروس أوفر الفاخرة المدمجة، وتأتي بتصميم جديد كليًا وجيل أحدث (G45) يتميز بمحركات توربينية قوية (1600 سي سي و 2000 سي سي)، ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ونظام دفع رباعي قياسي، مع تحسينات في التصميم الخارجي والمقصورة التكنولوجية.

جينيسيس ‎ GV70 2026

تقدم السيارة ‎ GV70بفئتين بسعر رسمي 4.500.000 جنيه للفئة الأولى Dynamic، والفئة الثانية Advanced بسعر 4.800.000 جنيه.

تعد جينيسيس GV70 موديل 2026 سيارة SUV فاخرة مدمجة، وتتوفر بخيارات محركات توربينية قوية (2.5 لتر و 3.5 لتر V6)، بالإضافة إلى نسخة كهربائية بالكامل (Electrified GV70) بمدى يصل إلى 423 كم وقوة تصل إلى 489 حصان، وتتميز بتصميم داخلي راقٍ، تكنولوجيا متطورة، وضمان طويل.

لي أوتو L9 2026

تتاح السيارة لي أوتو L9 بفئة واحدة من التجهيزات وهي Ultra بسعر رسمي 4.350.000.

لي أوتو L9 موديل 2026 الـSUV العائلية الفاخرة تعمل بنظام هجين ممتد المدى (EREV)، وتتميز بتقنيات متطورة، وتأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو، قوة إجمالية 449 حصان، ومدى كهربائي يصل إلى 215 كم، مع بطارية 52.3 كيلووات/ساعة.

فولفو XC60 2026

تقدم السيارة بثلاث فئات بسعر رسمي 3,690,000 جنيه للفئة الأولى Essential، والفئة الثانية Ultimate Dark بسعر 4,100,000 جنيه، اما الفئة الثالثة Black Edition تقدم بسعر رسمي 4,250,000 جنيه.

تعد فولفو XC60 2026 سيارة SUV فاخرة مدمجة، تتميز بتصميم مطوّر للشبك الأمامي، خيارات ألوان جديدة، وشاشة لمس أكثر استجابة بمقاس 11.2 بوصة. تتوفر بمحركات هجينة خفيفة (Mild Hybrid) وأخرى هجينة (Plug-in Hybrid) بأداء قوي ويقدم 4 سلندر، 2000 سي سي تربو، يولد قوة تصل إلى 300 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر.

اقرأ أيضًا:

متحدث الوزراء: نستهدف الوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار 2030

قبل ساعات من طرح النسخة المصرية| تعرف على أسعار هافال جوليون المستوردة

تعرف على أسعار ستروين C5 Aircross قبل الكشف عن النسخة الأحدث في مصر