أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز عن إطلاق خدمة "Sky Cab" كأول خدمة تنقل جوي خاص بالمروحيات في مصر، وذلك بالتعاون مع شركة تاكسي مصر الجوي، في خطوة تعكس تطور قطاع التنقل داخل السوق المصري.

ما هي خدمة "Sky Cab" المتكاملة للتنقل الجوي في مصر؟

تعد "Sky Cab" خدمة متكاملة تقدم مفهومًا جديدًا للتنقل الجوي، حيث تستهدف رجال الأعمال وكبار الشخصيات والسائحين، مع توفير تجربة تعتمد على السرعة والراحة والخصوصية، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في هذا القطاع.

خدمة نقل الركاب جوا تعزز مكانة مصر إقليميًا

يسهم إطلاق الخدمة في تعزيز مكانة مصر ضمن الدول التي تقدم حلول التنقل الجوي المدني المتطور، كما يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية لقطاع النقل، ويدعم توجه الدولة نحو تبني وسائل تنقّل حديثة.

إطلاق "Sky Cab" يعكس مدى الثقة في السوق المصري

من جانبه، أكد محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، أن المشروع يمثل امتدادًا لرؤية المجموعة في تقديم حلول تنقل متكاملة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذه الخدمة يعكس ثقة قوية في مستقبل السوق المصري.

وتتمتع مجموعة أبو غالي موتورز بخبرة طويلة تمتد لأكثر من أربعة عقود في قطاع السيارات وخدمات التنقل، حيث نجحت في بناء منظومة متكاملة تضم العديد من العلامات العالمية والخدمات المتنوعة.

"Sky Cab" نقلة نوعية في مفهوم التنقل بمصر

مع إطلاق “Sky Cab”، تواصل مجموعة أبو غالي موتورز تطوير مفهوم التنقل في مصر، من خلال تقديم خدمات تربط بين وسائل النقل الأرضية والجوية، بما يلبي احتياجات العملاء ويواكب تطورات السوق.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر

سيارة السادات تثير جدلا بعد ظهورها في وسط القاهرة قبل أيام.. ماذا نعرف عنها؟

تتجاوز 500 ألف جنيه.. قفزات قوية بأسعار 52 سيارة في مصر خلال أسبوع