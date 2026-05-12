تعرف على أسعار ستروين C5 Aircross قبل الكشف عن النسخة الأحدث في مصر

بعد تقديمها بـ4.15 ملايين جنيه.. من ينافس أرخص سيارات كاديلاك في مصر؟

سكودا كودياك تنضم إلى قائمة أكثر 5 سيارات "زيرو" ترخيصًا في مصر

قبل أيام، أعلنت مجموعة المنصور للسيارات بالتعاون مع شركة جنرال موتورز، عن انطلاق علامة كاديلاك الأمريكية للسيارات الفارهة رسميًا في السوق المحلي، وطرح 5 طرازات جديدة لعملاء السوق لأول مرة.

سيارة كاديلاك Vistiq في مصر

سجلت السيارة كاديلاك VISTIQ الـSUV الكهربائية سباعية المقاعد حضورها في السوق المصري لأول مرة ضمن تشكيلة العلامة الأمريكية الأبرز التي انطلقت بشكل رسمي.

تقدم VISTIQ الجديدة بمحركين كهربائيين بقوة 615 حصان وعزم دوران 881 نيوتن متر مع نظام دفع رباعي AWD، وبطارية سعة 102 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 300-305 أميال أمريكية، أي ما يعادل قرابة 490 كيلومترًا بالشحنة الواحدة وفق تقديرات EPA الأمريكية.

تدعم سيارة كاديلاك الجديدة الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 190 كيلوواط، ما يسمح بإضافة مدى يصل إلى 128 كيلومترًا تقريبًا خلال 10 دقائق شحن فقط

تأتي كاديلاك VISTIQ بمقصورة داخلية تعتمد على تقنيات متطورة، أبرزها شاشة بانورامية منحنية ضخمة قياس 33 بوصة تدعم خدمات Google المدمجة، ما يوفر تجربة استخدام متطورة للتحكم بالملاحة والترفيه والوظائف المختلفة.

كما تضم السيارة نظام صوتي فاخر من AKG مكونًا من 23 سماعة يمنح تجربة صوتية محيطية عالية الجودة، إلى جانب سقف زجاجي بانورامي SkyGlass يعزز الإحساس بالرحابة والإضاءة داخل المقصورة.

وتوفر السيارة مستوى مرتفعًا من الراحة بفضل المقاعد الأمامية الكهربائية المزودة بخاصيات التدفئة والتبريد والمساج، فضلًا عن دعم نظام القيادة شبه الذاتية Super Cruise الذي يتيح القيادة بدون استخدام اليدين على طرق محددة.

تعتمد VISTIQ أيضًا على نظام تعليق متكيف إلكترونيًا مع إمكانية تجهيزها بنظام Air Suspension في الفئات الأعلى لتحسين جودة الركوب، بالإضافة إلى نظام توجيه للعجلات الخلفية يساعد على تعزيز الثبات وتسهيل المناورة خاصة في المساحات الضيقة.

أسعار كاديلاك فيستيك في مصر

تتوفر كاديلاك فيستيك الجديدة موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 6 ملايين و490 ألف و900 جنيه.

ضمان سيارات كاديلاك

أكدت المنصور للسيارات، أن جميع سيارات كاديلاك الجديدة تأتي مع صيانة مجانية لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى ضمان 6 سنوات أو 250 ألف كم، وضمان منفصل للبطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كم أيهما أقرب.

اقرأ أيضًا:

بعد إحاطة البرلمان.. ما أسعار لمبات الزينون وLED المنتشرة في مصر؟

بايك تفتح باب الحجز لشراء سيارتها U5 Plus بسعر يبدأ من 850 ألف جنيه.. التفاصيل

للقيادة داخل المدن.. تعرف على أسعار سيارات كهربائية متناهية الصغر بمصر