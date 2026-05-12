تجدد الحديث خلال الأيام القليلة الماضية، عن استخدام لمبات الزينون وLED عالية الإبهار في السيارات والدراجات النارية بمصر، بعد تقدم النائب محمد زين الدين بطلب إحاطة بشأن مخاطر هذه اللمبات وتأثيرها على السلامة المرورية.

وأكد النائب أن لمبات "الزينون" (Xenon/HID) و"LED" المعدلة بشكل عشوائي أصبحت من أبرز مسببات الحوادث على الطرق، بسبب شدة الإضاءة التي تتسبب في حجب الرؤية المؤقت عن قائدي السيارات المقابلة، خاصة على الطرق السريعة.

وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت هذه اللمبات بشكل واسع في مصر، سواء عبر محال الإكسسوارات أو منصات بيع قطع الغيار على الإنترنت، مدفوعة بانخفاض أسعار النسخ المستوردة القادمة من الصين، والتي تباع أحيانًا بأسعار لا تعكس أي معايير جودة أو أمان.

أسعار لمبات الليد والزينون في مصر

وتبدأ أسعار لمبات LED عالية الإضاءة في السوق المحلي من نحو 29 جنيهًا للأنواع الاقتصادية محدودة الجودة، بينما تصل أسعار بعض الأنواع المتطورة إلى قرابة 4 آلاف جنيه بحسب القدرة الكهربائية ونوع الشريحة المستخدمة وتقنيات التبريد.

كما تتوفر لمبات الزينون المفردة بأسعار تبدأ من نحو 280 جنيهًا للمبة الواحدة، في حين تبدأ أسعار أطقم الزينون الكاملة، التي تضم اللمبات والمحولات الكهربائية (Ballast)، من 650 جنيهًا للفئات التقليدية، وتصل إلى نحو 1.950 جنيهًا للأطقم الداعمة لتقنية "Fast HID" بقدرة تصل إلى 100 وات.

أما أطقم الزينون المدمجة بعدسات "Projector Lens"، والتي تُستخدم غالبًا في تعديلات الإضاءة الاحترافية، فتصل أسعارها إلى نحو 4 آلاف جنيه لبعض الفئات المتطورة التي تُباع كوحدات تعديل كاملة.

وتتنوع لمبات LED المتداولة في الأسواق بين تقنيات مختلفة أبرزها CSP وCOB، مع درجات حرارة لونية تتراوح بين 3000 و6500 كلفن، وهي درجات تمنح إضاءة بيضاء أو مائلة للأزرق يفضلها بعض السائقين بسبب قوة انتشارها وشكلها العصري.

خبراء يحذرون من هذه الأنواع من لمبات الليد والزينون

لكن خبراء السيارات يحذرون من أن جزءًا كبيرًا من هذه المنتجات لا يخضع لأي اختبارات جودة حقيقية، كما يتم تركيبها في سيارات غير مجهزة فنيًا لاستقبال هذا النوع من الإضاءة، ما يؤدي إلى تشتيت الرؤية وإزعاج قائدي المركبات الآخرين.

ويصف عدد من المستهلكين هذه التعديلات العشوائية بأنها "قنابل موقوتة" تسير على الطرق، إذ قد تتحول خلال ثوانٍ إلى مصدر خطر مباشر يهدد سلامة السائقين والمارة، خاصة مع الاستخدام الخاطئ للضوء العالي داخل المدن والطرق المزدحمة.

من جانبه، حذر محمود عزازي، خبير صيانة السيارات، من استخدام لمبات LED منخفضة الجودة المنتشرة بالأسواق، مؤكدًا أن بعض الأنواع الرديئة تتسبب في اضطراب التيار الكهربائي داخل السيارة، ما قد يؤدي إلى تلف أو احتراق وحدة التحكم الإلكترونية "الكنترول".

وأضاف أن كثيرًا من السيارات الحديثة تعتمد على أنظمة كهربائية حساسة، وأي تعديل غير مطابق للمواصفات قد يتسبب في أعطال مكلفة، فضلًا عن التأثير السلبي على كفاءة البطارية والدائرة الكهربائية بالكامل.

ويطالب مختصون بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومنع تداول اللمبات المخالفة للمواصفات، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية ضد المركبات التي تستخدم إضاءات مبهرة تهدد السلامة العامة على الطرق.

ما عقوبة مستخدمي إضاءات السيارات غير المطابقة للمواصفات؟

يعاقب مستخدم هذه الإضاءات المخالفة بالغرامة المالية ومصادرة الأجهزة، باعتبارها تعديلًا غير مصرح به على منظومة الإضاءة الأصلية للمركبة.

وتنص المادة (72) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته على حظر إجراء أي تعديل في تصميم المركبة أو أجزائها أو تجهيزاتها الأساسية، بما يؤثر على عوامل الأمن والسلامة، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

