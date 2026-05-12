لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل

كتب : أحمد العش

08:04 م 12/05/2026 تعديل في 08:18 م

الإعلامي مجدي الجلاد وفرج عامر

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا مباشرًا إلى فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، خلال حواره في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمؤسسة "أونا" للإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، قائلًا: "بيتقال إن حضرتك في مجال التصدير وإنك صدرت للكيان الإسرائيلي.. هل الكلام ده صحيح؟".

وأكد "عامر" أن ما يُتداول غير دقيق، موضحًا أنه لا يصدر لإسرائيل بشكل مباشر، وإنما يعمل ضمن منظومة تصدير عالمية تشمل أسواقًا دولية وبرامج إغاثة إنسانية.

التصدير لإسرائيل ليس محظورًا.. وليس عيبًا

شدد "عامر" على أن التصدير لإسرائيل في حد ذاته ليس ممنوعا على الشركات المصرية، مضيفًا: "مش عيب إنك تصدر ولا إنك تاخد فلوس من أي دولة طالما في إطار قانوني".

وأوضح أن جزءًا من صادراته الغذائية يذهب إلى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يتولى توزيع المساعدات في مناطق النزاع، بما فيها الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أن بعض الشحنات تمر عبر إسرائيل باعتبارها مسارًا لوجستيًا للتوزيع.

وأكد أن نشاطه التصديري لا يرتبط بأي اعتبارات سياسية، بل يندرج تحت مظلة العمل الإنساني عبر المنظمات الدولية، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مناطق الصراع.

صادرات واسعة وتبرعات لغزة

وأضاف "عامر" قائلًا: "مش عيب إنك تصدر لإسرائيل.. إنك تاخد فلوس من إسرائيل دي جدعنة، ومفيش أي مشكلة، وهما بيصدروا لينا غاز، وأنا بصدر لبرنامج الغذاء العالمي ولكل الجهات المتعاملة مع الفلسطينيين".

وتابع رئيس نادي سموحة السابق، أن منتجاته منتشرة في كل من: غزة والضفة الغربية بشكل واسع جدًا، بل وأحيانًا أكثر من السوق المحلي، مشيرًا إلى خطاب شكر تلقاه من برنامج الغذاء العالمي على دعمه للجهود الإغاثية في مناطق النزاعات.
وأوضح أنه يقدم تبرعات غذائية لدعم أهالي غزة بكميات كبيرة، تشمل: العصائر والخضروات والمرق وغيرها من المنتجات الرفاهية التي لا يقومون بشرائها، مؤكدًا أن بعض ما يُصدر إلى الخارج مثل العصائر العالية الجودة التي يصدرها لأمريكا يُقوم بالتبرع بها ضمن مساعدات إنسانية لأهالي فلسطين.

واختتم فرج عامر، بالإشارة إلى أن التعاون مع برامج الغذاء العالمية يعتمد على معيار الجودة أولًا، وهو ما يجعل منتجاته ضمن اختيارات هذه البرامج، مضيفًا أن حتى منتجات "الرفاهية" مثل: الكرواسون والبسكويت تدخل ضمن التبرعات والدعم الغذائي، قائلًا: الحمدلله إن ربنا أظهر الحقيقة".

