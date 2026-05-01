قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو

كتب : رأفت العربي

12:36 م 01/05/2026 تعديل في 12:43 م
    برتون ساجا
    برتون ساجا
    برتون ساجا
    بروتون ساجا
    بروتون ساجا

تقدم شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، سيارتها بروتون ساجا المجمعة محليًا كأرخص سيارة أتوماتيك زيرو بمصر خلال مايو الجاري.

تتوفر ساجا خلال الشهر الجاري بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

أسعار ومواصفات بروتون ساجا الجديدة:

أبعاد ومساحات بروتون ساجا

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

محرك بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

أنظمة الأمان في بروتون ساجا

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

اقرأ أيضًا:

التاكسي الطائر في سماء مصر.. شركتان تدخلان السباق باستثمارات مليارية

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. 95 سيارة ترتفع أسعارها خلال أبريل

قبل الشراء.. تعرف على أحدث أسعار سيارات ستروين الفرنسية في مصر

بروتون ساجا السوق المصري سيارة أتوماتيك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السر عند إنبي.. سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري أمام الأهلي
رياضة محلية

السر عند إنبي.. سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري أمام الأهلي
انفراجة في الأفق.. باكستان تنقل ردًا إيرانيًا "مُعدّلًا" إلى أمريكا لإنهاء
شئون عربية و دولية

انفراجة في الأفق.. باكستان تنقل ردًا إيرانيًا "مُعدّلًا" إلى أمريكا لإنهاء
أسامة عرابي يعلق عبر مصراوي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
رياضة محلية

أسامة عرابي يعلق عبر مصراوي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
رياضة محلية

الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
غدا.. الاحتفال باليوم العالمي للهيموفيليا تحت شعار "التشخيص أولًا"
أخبار مصر

غدا.. الاحتفال باليوم العالمي للهيموفيليا تحت شعار "التشخيص أولًا"

