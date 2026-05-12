أعلنت شركة الكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة بايك في مصر، عن فتح باب الحجز لشراء السيارة بايك U5 Plus موديل 2026 الجديدة، والتي تعد أرخص سيارات العلامة الصينية المقدمة في السوق المحلي.

مواصفات بايك U5 Plus الجديدة في مصر

تعتمد السيارة السيدان على محرك سعة 1500 سي سي يولد قوة 111 حصان مع عزم دوران 142 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

وتأتي بايك U5 Plus بمجموعة من تجهيزات الأمان والسلامة تشمل أنظمة ABS وEBD وEBA، بالإضافة إلى التحكم الإلكتروني في الثبات والتحكم في الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام المساعدة على المرتفعات والمنحدرات.

كما تضم السيارة وسائد هوائية أمامية وجانبية، وكاميرا 360 درجة، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذير مغادرة الحارة، إلى جانب مثبت سرعة، وحساسات خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتحصل المقصورة الداخلية على شاشة قياس 12.3 بوصة مع نظام صوتي مكون من 69 سماعات، بالإضافة إلى تكييف أوتوماتيك، وفتحات خلفية للتكييف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أسعار بايك U5 Plus الجديدة في مصر

تتوفر U5 Plus بحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعار من 849.900 جنيه للفئة الأولى Comfort، والفئة الثانية Top Line بسعر 974,900 جنيه.

