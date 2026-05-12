أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن سعادته للاحتفال بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الثلاثاء، موجهة رسالة خاصة لجمهورها ومتابعيها.

وكتبت لميس الحديدي في تدوينة عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "لا أكتب عن مشاعري كثيرا وأعتبرها دائما شأناً يخصني وحدي، لكن هذه المرة و هذا اليوم بالذات (عيد ميلادي).

وأضافت: "في عنقي ديّن يجب أن أسدده لكم جميعًا، ليس فقط لمحبتكم اليوم و لكن طوال الفترة الماضية هو ديّنٌ من الإمتنان والشكر والعرفان لكل الحب الذي غمرني من كل مكان من أهلي وأصدقائي وزملائي وجمهوري، وهؤلاء الذين لا يعرفونني شخصياً، الذين يقابلونني في أي مكان و كأننى واحدةٌ منهم".

رسالة لميس الحديدي للسيدات

وتابعت: "كل سيدة قابلتنى وأخدتنى بالحضن بمحبة غامرة ، كل من كتب عني كلمة حب او تقدير او تهنئة ، كل شخص من داخل مصر او خارجها ارسل لى رسالة محبة، إلى كل هؤلاء هى رسائل ليست من مجهولين فأنا أعرفكم جميعًا، قد لا أعرف أسماءكم لكنني أعرفكم جيداً نساءً و رجالاً".

وأكملت: "أعرفكم لأنني في بيوتكم كل ليلة وأنتم معي كل ليلة لسنوات عرفتوني فى كل أحوالي سعيدة، حزينة، محتفله، ومريضة، كنت دائما معكم وكنتم معي، ولدت بيننا علاقه و كأننى واحده منكم وأنا واحدة منكم من أرض هذا البلد الطيب الذي علمني أبي - رحمه الله عليه- كيف أتشبث به وكيف يكون معنى الوطن".

وأكملت: "إليكم جميعًا إلى كل من قدم لي مدداً من الدعم و الحب -و هو مدد لأنه بحمد الله لم ينقطع - إليكم جميعًا، شكرًا فمن هذا المدد تأتي القوة ، و من هذا المدد تولد العزيمة و من هذا المدد تتجدد السعادة".

لميس توجه رسالة لأسرتها

ووجهت لميس رسالة شكر أسرتها، وكتبت: "شكرًا لأمي التي قضت عمرها تدعمني وتعلمني حتى بعد أن زادت سنوات عمري فمازلت طفلتها ومازلت أتعلم منها ربنا يخليها لي و هذه نعمة، شكرا لأخي الذى يقف صلباً قوياً فى ظهري و ظهر ابني دائماً ، شكرا لإبني الذى كنت دائماً أراه طفلاً فإذا به رجل يمنحني الحب و السند و يختار لي عروس جميلة أصبحت ابنتي و أكملت العائلة سعادة".

وأضافت، أيضًا: "شكرا لأصحابي البنات "جيش الجميلات" الدعم الذي لا ينقطع واللواتي أثبتن إن الصداقة الحقيقيه غير الزائفة ليست وهماً و ليست من المستحيلات، ولا يجب أبدًا إن نكفر بها مهما حدث (والأصحاب الحلوين رزق ونعمة).

أمنيات لميس في عيد ميلادها

وكشفت لميس الحديدي عن أمنيتها وكتبت: "طيب …نفسك فى ايه يا لميس في عيد ميلادك؟ غير الهدايا طبعا والصحة والستر، نفسى ابنى نور يكون سعيد، و أمي ربنا يديها الصحة، و أرجع شغلى بقى علشان وحشتوني".

واختتمت: "نعم الله كثيرة كثيرة - و لئن شكرتم لأزيدنكم - و من قبل و من بعد الحمد لله".

اقرأ أيضا..

ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند "جوجل".. ما القصة؟

كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)



