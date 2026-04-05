ارتفاع أسعار أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو في مصر بقيمة 50 ألف جنيه

كتب : محمد جمال

12:03 م 05/04/2026 تعديل في 01:33 م
أعلنت شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، زيادة أسعار سيارتها بروتون ساجا بقيمة 50 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري بالسوق المصري.

أصبحت تباع ساجا خلال الشهر الجاري بسعر 649.900 جنيه بدلًا من 599.900 جنيه، وبعد ارتفاع أسعارها لاتزال بروتون ساجا أرخص سيارة أتوماتيك متاحة حاليًا في السوق المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بروتون ساجا:

أبعاد ومساحات بروتون ساجا

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

محرك بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

أنظمة الأمان في بروتون ساجا

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

