تعرف على أسعار ستروين C5 Aircross قبل الكشف عن النسخة الأحدث في مصر

بعد تقديمها بـ4.15 ملايين جنيه.. من ينافس أرخص سيارات كاديلاك في مصر؟

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات في تقريرها الشهري الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن اجمالي عدد سيارات الركوب "الملاكي" التي صدر لها ترخيص وتم التأمين عليها خلال شهر أبريل الماضي.

وشهدت تراخيص السيارات الملاكي في مصر خلال أبريل 2026 تراجعًا بنسبة 12.7% على أساس شهري، لتسجل حوالي 22.9 ألف ترخيصًا في مختلف الإدارات والوحدات المرورية بالجمهورية.

ومن بين السيارات الأكثر ترخيصًا لفتت سكودا كودياك SUV الرياضية الكبيرة الانتباه بعد أن احتلت الترتيب الرابع في قائمة الأكثر ترخيصًا بإجمالي 470 سيارة؛ الأمر الذي فسره خبراء بأنه نتاج تراكم حجوزات السيارة لعدة أشهر وتسليم الحاجزين دفعة واحدة خلال شهر أبريل.

في التقرير الآتي رصد لأبرز مواصفات سكودا كودياك وأسعارها الرسمية خلال مايو الجاري:

أبعاد ومساحات سكودا كودياك

تقدم سكودا كودياك بطول إجمالي يبلغ 4.758 ملم، في حين يبلغ العرض العام 1.864 ملم، والارتفاع الكلي 1659 ملم، أما قاعدة العجلات فجاءت بطول يبلغ 2791 ملم.

مواصفات محرك سكودا كودياك

تتوفر كودياك الجديدة في السوق المصرية بمحرك TSI بسعة 1.4 لتر، يولد قوة تصل إلى 150 حصانًا، وعزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة DSG بسبع سرعات، ينقل العزم إلى العجلات الأمامية.

وتتسارع سيارة سكودا من الثبات إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 9.7 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 202 كلم/ ساعة.

سكودا تزود كودياك بتجهيزات ذكية وتجربة متصلة

تمتاز مقصورة كودياك الجديدة بطابع عصري بسيط، وفي الفئة الأعلى تجهيزًا تتضمن شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس قياس 13 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، مع شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، ما يمنحها لمسة تقنية متطورة.

السيارة مزودة أيضًا بمكيف هواء أوتوماتيك ثلاثي المناطق، مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًّا مع ذاكرة، نظام تدفئة وتدليك للمقاعد الأمامية، سقف بانورامي كهربائي، نظام إضاءة داخلي، كسوة جلدية بلون Cognac، نظام صوتي عالي الجودة بثماني سماعات، شاحن لا سلكي، مقود جلدي ثلاثي الأذرع مزود بأزرار للتحكم بناقل الحركة DSG، وميزة فتح صندوق الأمتعة دون استخدام اليدين.

أنظمة أمان متكاملة

تأتي كودياك بمجموعة واسعة من الأنظمة الإلكترونية المساعدة للسائق وتجهيزات السلامة الرائدة، منها الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر)، ومثبت سرعة ومحدد سرعة، إضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC.

وتتوفر السيارة أيضًا بنظام المساعدةعلى صعود الهضاب والمرتفعات HSA، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، وحسَّاسات الرُّكن الأمامية والخلفية، وكاميرا بانورامية 360 درجة، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية المعزَّزة للسلامة والأمان.

أسعار سكودا كودياك في مصر

تقدم سكودا كودياك في مصر بـ3 فئات بسعر رسمي يبدأ من 2,600,000 جنيه Selection Loft، والفئة Selection Suite بسعر 2,950,000 جنيه، والفئة Sportline بسعر 3,100,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

بعد إحاطة البرلمان.. ما أسعار لمبات الزينون وLED المنتشرة في مصر؟

تعرف على أسعار ستروين C5 Aircross قبل الكشف عن النسخة الأحدث في مصر

خلال ساعات.. سيارات تويوتا ولكزس الكهربائية تنطلق في مصر من داخل المتحف الكبير